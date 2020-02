Recomiendan tener un plan de emergencia ante CoronaVirus

Aunque no hay casos de coronavirus confirmados en el sur de la Florida, los expertos aconsejan a los residentes que se preparen ante la posibilidad de una cuarentena y empiecen a implementar mayores medidas de higiene.

Mientras las autoridades locales se centran en las medidas de precaución y en conseguir los reactivos necesarios para realizar las pruebas del coronavirus en el condado, los especialistas recomiendan prepararse con suministros como lo haría ante un huracán, que incluyan entre otras cosas, analgésicos, vitaminas y agua embotellada.

Aunque aún no existe vacuna contra el coronavirus, los doctores recomiendan vacunarse contra el flu.

Los expertos aseguran que no es necesario usar máscaras quirúrgicas si no está enfermo, aun así el suministro de estas se encuentra agotado en decenas de farmacias del sur de la Florida. Sin embargo, no hay porqué alarmarse.

Algunos residentes también están buscando la forma de prepararse ante la posibilidad de propagación del virus.

Las recomendaciones de los expertos para prevenir esta enfermedad son las mismas que las de la influenza: Lavarse las manos, taparse la boca al toser y estornudar con el brazo y no con la mano y evitar el contacto con una persona infectada.