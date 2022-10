Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos estudia el caso del piloto cubano

En un email recibido horas después del incidente, las autoridades confirmaron algunos detalles: “Los oficiales de Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos respondieron a un avión privado que llegaba desde Cuba al Aeropuerto de Entrenamiento y Transición Dade-Collier en Florida alrededor de las 11:30 a. m." del viernes.

La información asegura que el único pasajero era un cubano de 29 años que piloteaba la aeronave Antonov AN-2.

Un equipo de Radio Televisión Martí constató en el aeropuerto floridano la avioneta, con las iniciales ENSA y la matrícula CU- A1885.

El aviador fue identificado inicialmente por la publicación CiberCuba como Rubén Martínez, piloto de la Empresa Cubana de Servicios Aéreos (ENSA). El portal de temas cubanos aseguró que sus familiares en la isla (su madre y hermanas) estaban siendo interrogadas en la ciudad de Santa Clara.

El Instituto Cubano de Libertad de Expresión y Prensa (ICLEP) se refirió al incidente como "un secuestro protagonizado por el piloto capitán de navío Rubén Martínez Machado".

El periodista independiente Yoel Espinosa Medrano dijo el viernes a Radio Televisión Martí, que al saber la noticia acudió a la vivienda del piloto, ubicada en la Calle Prolongación de Marta Abreu, en Santa Clara.

"Me recibió una joven, quien dijo ser su hermana. Le pregunté por la noticia que estaba ocurriendo y lo que estaba en las redes y ella me dijo que estaba en shock, tanto su madre como ella, y que no esperaban nunca que su hermano abandonara el país de esa forma", relató Espinosa Medrano.

Fuente: martinoticias.com