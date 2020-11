Marco Rubio se une a un pequeño grupo de senadores republicanos que llaman a Biden "presidente electo"

Cuando se le preguntó sobre los informes de que Biden está considerando al senador Angus King (I-Maine) como candidato para ser el próximo director de inteligencia nacional, Rubio dijo a los periodistas que “obviamente será la decisión del presidente electo”.

“He trabajado bien con [King] durante nuestro tiempo en el Comité de Inteligencia y no he tenido la oportunidad de hablar con él al respecto. Es un poco prematuro para eso, pero sí, me llevo bien con él y trabajamos bien juntos “.

Cuando se le presionó sobre la referencia a Biden como presidente electo, Rubio dijo: “En última instancia, eso es lo que parecen indicar los resultados, los resultados preliminares.

Ciertamente hay que anticipar si esa es la probabilidad más alta en este momento. Pero obviamente el presidente tiene reclamos en la corte, y él continuará con ellos, y si eso cambia, obviamente, será algo con lo que tendremos que lidiar “.

Rubio es uno de los cinco senadores republicanos en reconocer una victoria de Biden ya que el presidente Donald Trump se niega a conceder las elecciones. Los senadores Mitt Romney de Utah, Lisa Murkowski de Alaska, Susan Collins de Maine y Ben Sasse de Nebraska, han felicitado a Biden por su proyectada victoria.

La mayoría de los republicanos se han negado a reconocer a Biden como presidente electo hasta que la lucha electoral de Trump se desarrolle en los tribunales. La campaña de Trump ha presentado decenas de demandas para detener el conteo de votos o descalificar las boletas en varios estados. Muchos han sido despedidos.