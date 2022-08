Los precios de la gasolina en Florida suben por primera vez en 10 semanas

Embed

“Los precios de la gasolina están aumentando en respuesta a un reciente aumento del precio del petróleo, debido a los informes de que Arabia Saudita podría reducir la producción de combustible en (un) esfuerzo por aumentar los precios”, dijo Mark Jenkins, portavoz de AAA - The Auto Club Group. “El precio del petróleo en Estados Unidos subió un total del 5% en el transcurso de las últimas tres semanas. Este no es un aumento significativo del precio del petróleo, por lo que los precios de la gasolina pueden no subir mucho más, pero eso podría cambiar si hay ganancias adicionales en el mercado de combustibles esta semana. A medida que avanzamos hacia la temporada alta de huracanes, una tormenta importante podría contribuir al aumento de los precios, si amenaza a las refinerías a lo largo de las líneas costeras de Texas, Louisiana o Mississippi”.