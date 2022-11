¡La chiquita se me esta muriendo!: Cubanos suplican a pescadores frente a las costas de la Florida que los rescaten

“Los cubanos somos capaces de sacrificarlo todo con tal de salir de Cuba, pobres personas, la deben de haber pasado muy mal”, comentó una usuaria en una de las publicaciones en Instagram.

En otro de los videos, se escucha que un hombre grita, desesperado: “aunque sea hálame para allá para que me vea ‘el triunfo’, asere, y así llamamos al triunfo. La mujer se me está muriendo”. Pero los pescadores no entendían lo que estaba diciendo, como quedó claro en una publicación, donde preguntaron a los usuarios si podían traducirles lo que les estaban pidiendo.

El capitán Chris Lassen, encargado de ayudar a los balseros, informó luego que “todos lo lograron” y “están en condiciones estables”.

Desde el 1 de octubre de 2022, la Guardia Costera de Estados Unidos (USCG) ha detectado más de 1.132 cubanos en el mar apenas en un mes.

Si el incesante flujo de balseros continúa, el actual año fiscal podría superar al anterior, que ya estableció un récord: entre el 1 de octubre de 2021 y el 30 de septiembre de 2022 fueron interceptados 6.182 cubanos tratando de llegar vía marítima a EEUU.

Semejantes cifras han supuesto hasta cuatro embarcaciones procedentes de la Isla detectadas en un solo día, según ha declarado la agencia estadounidense.

Fuente: periodicocubano.com