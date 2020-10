Julián Gil pierde la patria potestad de su hijo Matías

Tanya Charry, reportera de El gordo y la flaca (Univisión) fue la encargada de dar la noticia. “Ganó Marjorie, [ella] tiene la patria potestad del hijo que tienen entre ambos, un juez lo acaba de decidir”, informó la colombiana. “Legalmente Julián Gil no tendrá acceso a su hijo, no podrá visitarlo y no podrá ser parte de las decisiones sobre él: ni de escuela, educación, médico, país en donde viva y mucho menos a dónde [el niño] pueda viajar”, y continuó. “Marjorie es la encargada de decidir sobre la vida de Matías, eso sí, Julián deberá seguir pagando la manutención del pequeño”.

Alberto Navarro, publicista de Gil, confirmó la información. “Lamentablemente es cierta esa noticia. La mamá de Matías privó al padre de su hijo”, dijo Navarro a People en Español. “Le quitaron a Julián la patria potestad. Lamentablemente Julián no tiene ningún derecho sobre su hijo”.

Según el publicista de De Sousa, hasta el momento no hay una notificación oficial sobre la patria potestad de Matías. “No tenemos conocimiento de ninguna noticia referente a ese proceso legal”, dijo Alberto Gómez a People en español. “[Solo] que sigue en revisión”.

Gil y Sousa se han enfrentado en los tribunales durante más de tres años. Fue en junio que salió a la luz que Marjorie presentó una demanda en México contra su expareja exigiendo la patria potestad de su hijo, Matías, de 3 años.

En documentos obtenidos por People en Español, la actriz venezolana pidió que se le entregara la carta rogatoria a Gil en la dirección de la cadena Univisión, en el sur de la Florida, porque aseguraba desconocer la dirección actual del padre de su hijo, que vive en Miami.

"Esta es la decisión más difícil que he tenido que tomar en mi vida. Pero, como madre, estoy obligada a enfrentar esta triste situación con el único objetivo de proteger los derechos de mi hijo, Matías", dijo entonces De Sousa a través de un comunicado. "A pesar de que ya existe una sentencia en la que se establecen con claridad los derechos de Matías, ésta ha sido apelada manteniendo nuestras vidas en pausa. Necesitamos romper, de una vez por todas, ese círculo de chantaje y manipulación. Agradezco desde el fondo de mi corazón a todos aquellos que nos han brindado su apoyo a lo largo de esta difícil etapa".

Gil por su parte, calificó las acciones de su expareja y el proceso legal como algo injusto. "Ya yo no sé qué hacer, es mucha la impotencia, estoy peleando contra un sistema", dijo el histrión a través de sus redes sociales. "Estoy peleando contra una mamá que tiene un ego y una falta de moral y de amor hacia su hijo. Estoy peleando contra una abogada de lo más bajo".