Florida se prepara para el impacto del huracán Ian, de categoría mayor

El paso del huracán Ian por las cercanías de la Florida es inminente y aunque no representa un riesgo directo hacia el sur del estado, las autoridades insisten en que es necesario estar preparados y no esperar para tomar acciones, ya que las próximas horas pudieran ser determinantes.

“La gente debe estar preparada. Si se encuentra en esta región y va a haber una interrupción del suministro eléctrico, planifíquelo. Comprendan que eso sucederá incluso si la tormenta, el ojo de la tormenta, no llega a su región, van a tener vientos realmente significativos. Se Van a derribar árboles. Va a causar interrupciones, Así que prepárense para eso”, dijo Desantis.

Por su parte, la administradora de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA) informó que está trabajando junto al gobernador para responder, tanto a los efectos, como a la recuperación que sea necesaria, cuando pase el huracán.

“Esto es lo que llamamos una declaración de emergencia antes de tocar tierra, le da al estado de la Florida la capacidad de obtener un reembolso por muchas de las medidas de emergencia que están implementando para proteger a los floridanos y después de que haya pasado la tormenta evaluaremos los daños que ocasionó esa tormenta”, dijo la administradora de FEMA, Deanne Criswell.

En el condado Miami-Dade, la mayor preocupación son las inundaciones y las autoridades locales se mantienen vigilantes a esta situación.

“Lo más importante que sepan los residentes de Hialeah que sepan que el nivel de los canales está bajando le he pedido al departamento de calle que empiece a hacer las inspecciones de todos los drenajes, me he reunido con la policía y los los bomberos, todos los procedimientos que se hacen para prepararse para una tormenta ya se están haciendo”, dijo Esteban Bovo, alcalde de Hialeah.

“Las áreas que nos han preocupado son la I-395, la segunda parte es el Merry Brickell, donde está el Publix, esa zona se estaba inundando, hemos aumentado la capacidad y la tercera zona es la de Brickell, que vimos durante Irma, de tres o cuatro pies”, dijo Francis Suarez, alcalde de Miami.

