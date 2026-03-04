americateve

Florida reactiva investigación sobre Raúl Castro por el derribo de un avión de exiliados en 1996

MIAMI (AP) — El fiscal general de Florida manifestó el miércoles que se reabrirá una investigación penal a nivel estatal sobre el papel del exlíder cubano Raúl Castro en el derribo de cuatro aviones operados por exiliados anticomunistas en 1996.

ARCHIVO - El presidente cubano Raúl Castro escucha los himnos nacionales de Cuba y Venezuela durante su ceremonia de bienvenida en el palacio presidencial de Miraflores, el 17 de marzo de 2015, en Caracas, Venezuela. (AP Foto/Ariana Cubillos, archivo)
ARCHIVO - El presidente cubano Raúl Castro escucha los himnos nacionales de Cuba y Venezuela durante su ceremonia de bienvenida en el palacio presidencial de Miraflores, el 17 de marzo de 2015, en Caracas, Venezuela. (AP Foto/Ariana Cubillos, archivo) AP

En una conferencia de prensa en Miami, el fiscal general James Uthmeier señaló que una investigación sobre posibles delitos atribuidos a Castro, iniciada hace varios años, fue suspendida por el gobierno del presidente Joe Biden.

“Cuando esto llegó a mi conocimiento, reactivamos los expedientes”, afirmó Uthmeier. “Así que sí, esa investigación seguirá en curso”.

En las últimas semanas, a medida que se acercaba el 30º aniversario del derribo de dos aviones del escuadrón de pilotos civiles Hermanos al Rescate en febrero de 1996, varios republicanos de Miami, así como el senador de Florida Rick Scott, le pidieron al gobierno del presidente Donald Trump que reabra su investigación penal para centrarse en el presunto papel de Castro en el incidente.

El renovado interés en el caso llega en el contexto de la postura cada vez más agresiva de Trump contra el liderazgo comunista de Cuba, luego de la captura por parte de Estados Unidos de su estrecho aliado, el presidente venezolano Nicolás Maduro.

En una carta dirigida a Trump el 13 de febrero, algunos legisladores, entre ellos los representantes Maria Elvira Salazar y Carlos Gimenez, destacaron reportes periodísticos de hace décadas que indicaban que Castro —jefe de las fuerzas armadas de Cuba en ese momento— dio la orden de derribar las aeronaves Cessna, las cuales carecían de armamento.

“Creemos inequívocamente que Raúl Castro es responsable de este crimen atroz”, escribieron los legisladores. “Es hora de que sea llevado ante la justicia”.

Uthmeier coincidió el miércoles en que se necesita rendición de cuentas si se cometieron delitos contra ciudadanos de Florida.

“No puedo decir mucho más en este momento, pero vamos a continuar con esta investigación”, expresó durante la conferencia de prensa. “Sé que a muchos miembros de la legislatura estatal y a otras personas aquí en Florida les gustaría ver alguna resolución, e idealmente que haya rendición de cuentas”.

Su oficina no respondió de momento a una solicitud de comentarios adicionales sobre la investigación

Funcionarios del gobierno cubano tampoco respondieron de momento a una solicitud de comentarios el miércoles.

Hasta la fecha, Estados Unidos sólo ha declarado culpable a una persona por asociación delictuosa para cometer homicidio en relación con el derribo. Gerardo Hernández, el líder de una red de espionaje cubana desmantelada por el FBI en la década de 1990, fue sentenciado a cadena perpetua, pero el presidente Barack Obama lo liberó durante un intercambio de prisioneros en diciembre de 2014 tras estar 16 años en la cárcel.

Dos pilotos de aviones de combate y su oficial al mando también han sido acusados, pero están fuera del alcance de las fuerzas policiales de Estados Unidos mientras vivan en Cuba.

_____

Frisaro informó desde Fort Lauderdale, Florida.

_____ Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

