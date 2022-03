Florida: Nueva ley prohíbe la educación sexual temprana

Críticos aseveran que la ley está redactada de manera tan vaga que efectivamente prohíbe toda la educación sexual.

“Las instrucciones en un aula de clases, ya sea por personal docente de la escuela o por terceros, sobre temas de orientación sexual o identidad de género, están prohibidas desde kindergarten hasta el tercer grado, no se pueden impartir de manera que no sea apropiado para esa edad o etapa de desarrollo o que no se atenga a los estándares del estado”, dice la ley. Un padre puede demandar al distrito escolar si la norma no es respetada.

DeSantis promulgó la ley después de una conferencia de prensa en la escuela Classical Preparatory School en Spring Hill, unos 74 kilómetros (46 millas) al norte de Tampa.

Fuente: Associated Press