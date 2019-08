Florida: Mujer lanza bomba molotov a oficina de inmigración

WASHINGTON (AP) — Una mujer arrojó una bomba molotov con la mecha encendida en el vestíbulo de una oficina de la agencia Servicios de Ciudadanía e Inmigración en Oakland Park, Florida. No hubo heridos, de acuerdo con un informe del incidente enviado a funcionarios del gobierno federal y al que tuvo acceso The Associated Press.