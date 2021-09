Florida: Hombre mata a 4 personas, incluida madre y bebé

Una segunda persona no identificada también confrontó a Riley, diciéndole que esa historia no era cierta y le advirtió que llamarían a la policía si no se iba, dijo Judd. Se refirió a la persona como una víctima, pero no especificó cuál.

Las autoridades tampoco precisaron cuántos disparos recibieron las víctimas o si estaban en la vivienda, pero señalaron que todos estaban escondidos. El perro de la familia también fue baleado y murió.