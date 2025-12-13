Flamengo derrota al Pyramids, conquista 4to trofeo en 14 días y va a final de la Intercontinental

Compartir en:









El uruguayo Giorgian de Arrascaeta (centro), sostiene la Copa Challengar tras la victoria del Flamengo sobre el Pyraids en Doha, Qatar, para avanzar a la final de la Copa Intercontinental. El partido se realizó el sábado 1|3 de diciembre de 2025 (AP Foto/Hussein Sayed) AP

Gracias a su triunfo sobre el conjunto egipcio, el Mengao conquistó su segundo título de la FIFA en tres días. Había doblegado 2-1 a Cruz Azul de México para avanzar al duelo por a Copa Challenger y por el boleto a la final de la Intercontinental, donde chocará el próximo miércoles contra el París Saint Germain.

El uruguayo de Arrascaeta había sido ya el héroe del triunfo sobre Cruz Azul, al conseguir las dos dianas. Esta vez, cobró con precision una falta que remató de cabeza Leo Pereira para dar la ventaja a la escuadra brasileña a los 23 minutos.

La ventaja hizo que Flamengo jugara con mayor soltura. Siete minutos después del descanso, De Arrascaeta suministró otro excelente centro, de nuevo a pelota parada. Danilo se elevó entre un mar de jugadores y definió de cabeza.

Hace un par de semanas, Danilo facturó el gol que dio al Flamengo el cetro de la Copa Libertadores en la final ante Palmeiras en Lima. Asimismo, el club conquistó el campeonato brasileño.

El técnico Filipe Luis apretó las tuercas atrás, y el equipo de Río de Janeiro supo preservar la delantera

Pachuca conquistó el año pasado la edición inaugural de la Copa Challenger. La final en pos de la Intercontinental se realizará también en el Estadio Ahmad Bin Ali.

_____ Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes FUENTE: AP