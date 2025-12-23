americateve

Flagg anota 33 puntos, Davis suma 31 y Mavericks superan a Nuggets 131-130

DALLAS (AP) — Cooper Flagg sumó 33 puntos, nueve rebotes y nueve asistencias, en tanto que Anthony Davis aportó 31 unidades y nueve tableros a la causa de los Mavericks de Dallas, quienes superaron el martes 131-130 a los Nuggets de Denver.

Cooper Flagg, de los Mavericks de Dallas, festeja luego de encestar ante los Nuggets de Denver en el partido del martes 23 de diciembre de 2025 (AP Foto/Sam Hodde) AP

El cuarto triple de Flagg, su mejor marca personal, le dio a Dallas una ventaja de 126-121 con 3:17 minutos por jugar. El novato asistió en el triple desde la esquina izquierda por parte de Naji Marshall que puso a los Mavericks adelante 131-125 con 1:12 minutos restantes.

Los Nuggets, que estaban detrás por 50-29 al inicio del segundo cuarto, obtuvieron su primera ventaja al inicio del cuarto período y se acercaron a un punto en el último minuto. Tuvieron una oportunidad de ganar después de forzar a los Mavericks a una infracción de 24 segundos con 7,8 segundos restantes.

Sin embargo, el intento de triple de Peyton Watson desde la esquina izquierda al sonar la bocina no entró.

Los Mavs rompieron una racha de dos derrotas consecutivas, durante las cuales desperdiciaron ventajas en el cuarto período, y han ganado los dos primeros duelos contra los Nuggets esta temporada. Triunfaron por 131-121 en Denver el 1 de diciembre.

Jamal Murray facturó 31 puntos y 14 asistencias, mientras que Nikola Jokic sumó 29 tantos y 14 asistencias por los Nuggets, quienes vieron interrumpida su racha de 11 victorias consecutivas como visitantes. Jokic, el líder de la NBA con un promedio de 12,1 rebotes, atrapó siete, igualando su mínimo de la temporada.

Tim Hardaway Jr. exjugador de los Mavericks, igualó sus mejores marcas de la temporada con 23 puntos y siete triples.

