Flagg anota 27 puntos y bloquea tres tiros para ayudar a los Mavericks a vencer 113-105 a los Nets

Compartir en:









Jaden Hardy (1), de los Mavericks de Dallas, dispara de larga distancia frente a Nolan Traore, de los Nets de Brooklyn, durante la primera mitad del juego de baloncesto de la NBA, el lunes 12 de enero de 2026, en Dallas. (AP Foto/Julio Cortez) AP

Los Mavericks (15-25) rompieron una racha de dos derrotas consecutivas. Klay Thompson anotó 18 desde la banca e igualó su récord de la temporada con seis triples.

Michael Porter Jr. anotó 28 puntos y Day’Ron Sharpe tuvo 14 y 12 rebotes desde el banquillo para los Nets (11-26), quienes han perdido cuatro juegos consecutivos. Fueron barridos en una serie de dos partidos fuera de casa, perdiendo 103-98 en Memphis el domingo.

Brooklyn redujo un déficit de 14 unidades en la segunda mitad a 99-95 con cinco minutos restantes, pero no pudo acercarse más.

Flagg se recuperó después de lanzar cuatro de 13 y anotar 11 puntos en la derrota de Dallas 125-17 en Chicago el sábado.

Jaden Hardy de Dallas, en su segunda titularidad de la temporada, anotó 11 de sus 14 puntos en los primeros cinco minutos, incluyendo tres de sus cuatro triples.

Los Mavericks utilizaron a tres jugadores con contratos de dos vías mientras faltaban cuatro titulares lesionados, incluyendo a Anthony Davis (fuera indefinidamente con daño en los ligamentos de su mano izquierda sufrido el jueves) y P.J. Washington Jr. (ausente por tercer juego consecutivo debido a una lesión en el tobillo).

Porter regresó después de perderse el juego del domingo, mientras que Cam Thomas y Egor Nemin de Brooklyn fueron descartados el lunes después de jugar el domingo. ___ Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes FUENTE: AP