FKA twigs, Addison Rae y otros lucen moda atrevida y divertida en la alfombra roja de los Grammy

FKA twigs llega a la 68.a edición anual de los premios Grammy el domingo 1 de febrero de 2026 en Los Ángeles. (Foto Jordan Strauss/Invision/AP) AP

Los Grammy son una noche de estilos que rompen las reglas y declaraciones de moda memorables, donde los artistas dejan de lado el manual tradicional de vestimenta de alfombra roja y toman riesgos estilísticos.

Las estrellas moderaron respetuosamente su vestimenta el año pasado, optando por tonos más sobrios o completamente negros en vista de la destrucción por los incendios forestales de Los Ángeles.

Este año, algunos encarnaron sus personajes musicales en la alfombra y jugaron con nuevos atuendos, mientras que otras se mantuvieron con estilos más tradicionales de vestimenta de noche.

Tyla puede tener una canción titulada "Chanel", pero eligió Dsquared² para la alfombra roja. La cantante sudafricana lució un conjunto de color crema con un escote pronunciado que presentaba una larga cauda de plumas y detalles de cuentas doradas. Completó el look con trenzas.

Las celebridades de la alfombra roja adoptaron enfoques lúdicos para sus trajes del domingo.

Las británicas Lola Young y PinkPantheress, que están revolucionando la industria musical con sus sonidos individuales, optaron por looks de Vivienne Westwood completamente diferentes. Young, nominada a mejor artista nuevo, quien regresa después de una breve pausa el año pasado, lució un conjunto deportivo verde militar con estampados de juguetes infantiles en la alfombra. PinkPantheress optó por un vestido corsé característico con hombros descubiertos y drapeado con el símbolo de la Union Jack.

Zara Larsson brilló en la alfombra con su conjunto de top de sujetador amarillo y falda maxi con lentejuelas. La cantante de "Midnight Sun" hizo referencia a la canción con su look radiante. En consonancia con su tema, la cantante sueca lució un rayo circular alrededor de su falda mientras actuaba en la Premiere de los Grammy antes de quitarse los rayos para su paseo por la alfombra.

FKA twigs dio vida a su álbum "Eusexua" en la alfombra vistiendo un vestido beige transparente y fluido de Paolo Carzana que combinó con un libro y un anturio. La artista dijo a Variety que el libro es parte de la temática de su álbum "Eusexua", por el cual ganó el premio al mejor álbum de dance/electrónica al inicio de la noche.

Con cualquier alfombra roja, es inevitable que haya algo de drama. Dos estrellas tuvieron un enfrentamiento de moda al inicio de la noche cuando la cantante Ledisi y la presentadora de televisión Jasmine Simpkins, lucieron el mismo vestido rosa melocotón con hombros descubiertos y oropel brillante.

En los Grammy, la alfombra es una oportunidad para que los artistas emergentes brillen entre las leyendas de la industria y sus pares.

Coordinación en la alfombra

El grupo británico Flo, nominado por primera vez, rindió homenaje a Destiny’s Child con sus conjuntos a juego. Jorja Douglas, Stella Quaresma y Renée Downer lucieron cada una conjuntos coordinados de cuentas en negro y azul real. Destiny’s Child famosamente usó looks verdes de encaje con recortes en los Grammy de 2001, donde el grupo ganó dos premios por "Say My Name".

Flo recuperó esa sinergia con su estética unificada.

"En realidad tenemos un sexto sentido y muchas cosas en las que simplemente estamos de acuerdo", dijo Quaresma a The Associated Press.

La exmiembro de Destiny’s Child, Michelle Williams, llegó a la alfombra con un vestido negro transparente adornado con hojas doradas y una cola de satén negro de Jean-Louis Sabaji.

Los enamorados Yungblud y Jesse Jo Stark adoptaron un enfoque arriesgado para su vestimenta coordinada. Yungblud mostró su pecho desnudo bajo una chaqueta de cuero de Chrome Hearts con un cuello de animal print desmontable. Stark lució un vestido de cuero con cuello halter. Yungblud ganó su primer Grammy por mejor interpretación de rock por "Changes", junto a Nuno Bettencourt y Frank Bello.

Las estrellas emergentes toman el centro del escenario

Este año, un grupo de artistas a la moda compone la categoría de mejor artista nuevo, que está muy disputada. La estrella emergente Rae tiene acertadamente una canción titulada "High Fashion". La recién llegada lució un vestido blanco estructurado de Alaia hecho a medida con un escote que bajaba hasta su ombligo.

Rae apareció en el video musical "12 to 12" de otro nominado en la categoría, Sombr. Sombr brilló en la alfombra con un traje plateado brillante de Valentino combinado con una camiseta de encaje.

Carpenter también rindió homenaje al diseñador que falleció en enero. Carpenter una vez más trajo el glamour del viejo Hollywood a la alfombra con su elegante vestido blanco brillante de Valentino hecho a medida, equipado con una chaqueta bolo transparente.

A diferencia de los esmoquin en otras ceremonias, los nominados masculinos a los Grammy a menudo rompen con lo convencional. El cantautor Darren Criss fue uno de los primeros en llegar poco después de que se abriera la alfombra. Criss, quien presentó la Premiere de los Grammy, lució un traje de encaje brillante de Tanner Fletcher con un cravat de seda color marfil en forma de lazo. Lo combinó con sus uñas pintadas características.

Chappell Roan, quien ganó el premio a mejor artista nuevo el año pasado, lució un vestido vintage de tul amarillo de alta costura de Jean Paul Gaultier impreso con las famosas bailarinas de Degas en la alfombra. Más tarde, usó varios looks a lo largo de la ceremonia.

Los atuendos deslumbrantes no se detienen una vez que la alfombra se cierra por la noche. Algunas celebridades debutan con nuevos looks en el interior. En 2024, Miley Cyrus sorprendió con un número plateado brillante de Bob Mackie mientras interpretaba su exitosa canción "Flowers" en el escenario.

Cómo ver los Grammy

The Associated Press tiene una transmisión desde la alfombra roja por cuatro horas con entrevistas y moda. Está disponible en YouTube y APNews.com.

La ceremonia televisada se podrá ver desde la Arena Crypto.com de Los Ángeles en CBS a partir de las ocho 8:00 p.m. del domingo, hora del Este. Los suscriptores del plan premium de Paramount+ también podrán verla en vivo por streaming. (Los suscriptores regulares de Paramount+ tendrán acceso on demand al día siguiente).

Los Grammy también se pueden ver a través de servicios de streaming con TV en vivo que incluyen CBS en su programación, como Hulu + Live TV, YouTube TV y FuboTV. ___

Para más cobertura de los premios Grammy de este año, visite: www.apnews.com/hub/grammy-awards

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP