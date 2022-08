Fiscalía pide prohibir salir de Perú a esposa de presidente

El Ministerio Público informó sobre la medida en su cuenta oficial de Twitter. La esposa de Castillo no ha sido acusada formalmente, sólo investigada de manera preliminar.

La semana pasada la policía llegó al palacio presidencial para detener a Yenifer Paredes y buscó en todas las habitaciones, incluso debajo de la cama del mandatario, de acuerdo a una acta de allanamiento a la que The Associated Press accedió. Los agentes no encontraron a la cuñada del mandatario, quien al día siguiente se entregó a la fiscalía.

El viernes Castillo dijo que su esposa está dispuesta a entregar su pasaporte al juez para demostrar que no tiene intenciones de abandonar el país, quiere someterse a la justicia y demostrar su inocencia.

La fiscalía sospecha que la familia presidencial ayudó al dueño de una supuesta empresa de fachada a obtener obras públicas pese a no tener la capacidad económica para garantizar la ejecución de las obras ni la experiencia.

Castillo niega todas las acusaciones. Gobierna desde hace un año y su mandato terminará en 2026.

Fuente: Associated Press