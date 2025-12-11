Fiscalía pide más de ocho años de cárcel contra expresidente Kuczynski de Perú por caso Odebrecht

Compartir en:









Es el segundo cargo ligado a Odebrecht por el que la fiscalía pide prisión contra el expresidente Kuczynski. En septiembre la justicia inició un juicio contra el exmandatario por un caso de presunto lavado de dinero proveniente de la constructora brasileña por el que la fiscalía ha solicitado 35 años de cárcel.

En un comunicado, el Ministerio Público indicó que la fiscal Diana Canchihuamán realizó el pedido de cárcel en contra de Kuczynski porque, cuando era ministro de Economía del entonces presidente Alejandro Toledo (2001-2005), se habría aprovechado de su puesto “para favorecer los intereses” del consorcio liderado por Odebrecht en la construcción de una carretera que cruza la Amazonía, los Andes y la costa del norte de Perú.

“Dicho favorecimiento se habría obtenido a través de la adjudicación de la buena pro y el contrato de concesión, en desmedro de los intereses del Estado” con un perjuicio para el Estado calculado en más de 108 millones de dólares, indicó el comunicado.

Kuczynski, de 87 años, niega los cargos, pero tiene prohibido salir de Perú por orden de la justicia.

No es el único expresidente peruano en problemas con la justicia local por sus nexos con Odebrecht, luego que en 2016 la constructora brasileña admitió ante la justicia de Estados Unidos que pagó millonarios sobornos en Latinoamérica para adjudicarse obras de infraestructura.

Alejandro Toledo cumple una sentencia de 20 años de cárcel por corrupción y lavado de activos; Ollanta Humala (2011-2016) está condenado a 15 años por lavado de activos y Alan García, quien gobernó entre 1985 y 1990 y luego entre 2006 y 2011, se suicidó en 2019, antes de ser detenido por una investigación de sobornos.

