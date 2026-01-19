americateve

Fiscalía de Perú inicia investigación por presuntos delitos de corrupción contra presidente Jerí

LIMA (AP) — La fiscalía general de Perú anunció el lunes que inició una investigación preliminar contra el presidente interino José Jerí por los presuntos delitos de tráfico de influencias y patrocinio ilegal de intereses, luego que medios locales revelaran al menos dos reuniones no registradas de Jerí con un empresario chino.

La oficina de prensa del Ministerio Público confirmó a The Associated Press que la investigación preliminar se encuentra "en estado reservado". Jerí envió una carta al fiscal general Tomás Gálvez donde indicó su "voluntad de colaborar" con las investigaciones, así como para brindar "declaraciones y aclaraciones que correspondan", de acuerdo con una copia de la carta enviada a la prensa internacional por la oficina presidencial.

El tráfico de influencias ocurre cuando se promete un beneficio para interceder ante un funcionario. El patrocinio ilegal se produce cuando un funcionario asesora intereses de particulares. El tráfico de influencias se castiga con hasta ocho años de cárcel, mientras el patrocinio ilegal con no más de dos años, según la ley.

El gobierno de Jerí está en crisis desde hace más de una semana luego que el 11 de enero la televisora Latina mostró fotografías tomadas de un video donde se observa a Jerí ingresando la noche del 26 de diciembre a un restaurante de comida china —vestido con una sudadera cuya capucha le cubre la cabeza y un bolso— para reunirse con el empresario chino Yang Zhihua. La cita no estuvo registrada en las actividades diarias del presidente, que es una obligación para evitar los conflictos de intereses.

El miércoles, el mandatario admitió que conoce a Yang “hace mucho tiempo por las actividades de la embajada China” y lo llamó amistosamente como “Johnny”. En un inusual mensaje difundido la madrugada del domingo, Jerí pidió disculpas. La noche del domingo, dos televisoras —América y Latina— volvieron a mostrar un segundo encuentro no registrado de Jerí con Yang el 6 de enero en una tienda de diversos productos.

Jerí no ha indicado sobre qué hablaron en la segunda cita, pero la televisora Latina informó que la oficina presidencial indicó que el mandatario fue a comprar “caramelos chinos”. El presidente no ha sido visto de forma pública durante la jornada.

José Jerí llegó al poder por sucesión constitucional y de forma sorpresiva el 10 de octubre cuando era presidente del Parlamento. Ingresó en reemplazo de Dina Boluarte (2022-2025). La entonces mandataria fue destituida luego de que los principales partidos del Congreso le retiraron el apoyo.

Perú celebrará comicios generales el 12 de abril para elegir a un nuevo presidente, a 130 diputados, 60 senadores y cinco parlamentarios andinos.

FUENTE: AP

