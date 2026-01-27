Fiscalía de México: mortal accidente del Tren Interoceánico se debió a exceso de velocidad en curva

Compartir en:









A casi un mes del mortal accidente, la fiscal general Ernestina Godoy afirmó que el estudio de la caja negra de la locomotora permitió determinar que el descarrilamiento del Tren Interoceánico se debió a que “llegó a la velocidad de 65 kilómetros por hora en la curva en la que sucedió el siniestro, cuando la máxima permitida en este punto era de 50 kilómetros por hora”.

Catorce personas murieron cuando el Tren Interoceánico, que une los estados de Oaxaca y Veracruz, se salió de las vías el 28 de diciembre al pasar por una curva cerca de un pueblo en Oaxaca. En el tren viajaban 250 personas, y casi 110 de ellas resultaron heridas.

Godoy descartó fallas en la estructura y vías del tren que opera la Armada de México, y dijo en un video difundido en las redes sociales que el funcionamiento de la unidad “era el adecuado”. “No se encontraron daños en los componentes de la superestructura y su estructura ferroviaria”, añadió.

Ante las evidencias recabadas el Ministerio Público decidió iniciar una acción penal y las diligencias por los probables delitos de homicidio y lesiones culposas, informó la fiscal general, pero no precisó quienes serían los procesados y solo mencionó que “las personas directamente responsables de la operación del tren deben cumplir y observar las reglas correspondientes”.

En 2023, el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador (2018-2024) inauguró la línea de Tren Interoceánico como parte de un impulso de su gobierno para expandir el ferrocarril y la conectividad en áreas rurales del país.

El accidente del tren alentó las críticas de los adversarios del gobierno quienes afirmaron que muchos de los proyectos de infraestructura de López Obrador se construyeron rápidamente, a menudo eludiendo la burocracia regulatoria y los estudios de impacto ambiental.

La presidenta Claudia Sheinbaum debió salir en defensa del antecesor y en particular de uno de sus hijos, Gonzalo López Beltrán, quien participó de manera honorífica en la revisión de la construcción. “Si hay algún asunto técnico relacionado con la vía, pues son los ingenieros que supervisaron el tren los que, en todo caso, tendrían una responsabilidad... pero todo debe de investigarse siempre”, añadió Sheinbaum. FUENTE: AP