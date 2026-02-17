americateve

Fiscalía de Guatemala rechaza señalamientos contra Porras por supuestas adopciones ilegales

CIUDAD DE GUATEMALA (AP) — El Ministerio Público de Guatemala rechazó el martes los señalamientos de un panel de expertos de las Naciones Unidas que dijo estar alarmado por acusaciones que ha conocido contra la fiscal general María Consuelo Porras sobre presuntas adopciones ilegales que habria realizado en una casa hogar de la que fue directora.

La fiscal general de Guatemala, Consuelo Porras, vota en las elecciones de magistrados que representarán al colegio de abogados en la Corte Constitucional de la ciudad de Guatemala, el jueves 12 de febrero de 2026. (AP Foto/Moisés Castillo)
La fiscal general de Guatemala, Consuelo Porras, vota en las elecciones de magistrados que representarán al colegio de abogados en la Corte Constitucional de la ciudad de Guatemala, el jueves 12 de febrero de 2026. (AP Foto/Moisés Castillo) AP

En un comunicado de prensa publicado en sus redes sociales la fiscalía dijo que las acusaciones “carecen de sustento probatorio y afectan el derecho al honor, la dignidad, reputación y presunción de inocencia” de Porras.

La declaración de los expertos fue anunciada el lunes, cuando Porras está por concluir su gestión como fiscal general y era candidata a ocupar el puesto de magistrada designada en la Corte de Constitucionalidad por la Universidad de San Carlos de Guatemala. La Universidad, sin embargo, la descartó para el cargo.

En su comunicado la fiscalía dice que lamenta que “se utilicen alegaciones no investigadas ni probadas para condicionar procesos de elección" en una institución del sector judicial guatemalteco que actualmente se llevan a cabo.

Según los expertos, al menos 80 niños indígenas “habrían sido sometidos a adopciones ilegales internacionales tras haber sido institucionalizados en el Hogar Temporal Elisa Martínez”, una casa hogar de la que Porras fue su directora y administradora, fungiendo como “tutora legal” de los niños desde el 21 de enero hasta el 30 de agosto de 1982.

Las adopciones ilegales de estos niños habrían ocurrido durante el conflicto armado en Guatemala que comenzó en 1960, “después de su captura y desaparición forzada entre 1968 y 1996”, dijeron los expertos, por lo que también pidieron investigaciones independientes sobre estas acusaciones.

Los expertos independientes y grupos de trabajo forman parte de lo que se conoce como los procedimientos especiales del Consejo de Derechos Humanos y desempeñan sus funciones a título personal.

Entre 1977 y 2008 en Guatemala se realizaron adopciones, especialmente para familias estadounidenses. Algunas de ellas fueron cuestionadas por haber sido hechas aparentemente en forma anómala, con la intervención de redes de oficiales del gobierno y abogados coludidos para entregar niños comprados o robados a sus padres.

En 2007, el Congreso guatemalteco aprobó una ley de adopciones para regular el trámite.

FUENTE: AP

