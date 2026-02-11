americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Fiscalía de Ecuador pide prisión preventiva para alcalde de Guayaquil en caso de lavado de activos

QUITO (AP) — La Fiscalía ecuatoriana pidió el miércoles la prisión preventiva para el alcalde de la ciudad portuaria de Guayaquil, detenido junto a otras 10 personas por presunta delincuencia organizada, lavado de activos y defraudación al Estado.

En su cuenta de X la institución indicó que con base a 20 pruebas “solicitó –de forma motivada– la prisión preventiva de 10 de los procesados” y para uno más la prisión domiciliaria atendiendo al hecho de que es una persona de la tercera edad.

Añadió que el pedido de prisión preventiva se justifica en la necesidad de neutralizar riesgos procesales, pues se investiga un “entramado societario complejo que ha corrompido a funcionarios y evadido el control de instituciones estatales" en torno a la comercialización de combustible.

Horas antes de su apresamiento, el alcalde Aquiles Álvarez había solicitado 15 días de permiso laboral al municipio de Guayaquil.

En caso de que el juez de la causa acepte el pedido de la Fiscalía, Álvarez no podrá ejercer sus funciones y si su ausencia se prolonga por más de 30 días perderá su cargo y tendrá que ser reemplazado por la vicealcaldesa Tatiana Coronel.

Durante los allanamientos de la víspera se levantaron indicios relacionados con el caso como teléfonos celulares, computadoras, dinero en efectivo y documentos, entre otros. En la publicación de la Fiscalía se difundieron fotografías de muchos fajos de billetes.

Entre los acusados están dos hermanos del burgomaestre, Xavier y Antonio Álvarez, quienes fueron detenidos durante un operativo realizado la madrugada del martes por el Ministerio Público y la policía en Guayaquil, 270 kilómetros al suroeste de la capital.

Antonio y Xavier Álvarez son empresarios. El primero es además presidente del popular equipo ecuatoriano de fútbol Barcelona y el segundo es integrante de la comisión directiva.

AP solicitó pidió un comentario a la alcaldía de Guayaquil, pero no hubo una respuesta.

Álvarez llegó a la alcaldía guayaquileña de la mano del partido Revolución Ciudadana del expresidente Rafael Correa (2007-2017), quien se encuentra prófugo de la justicia y tiene pendiente varias sentencias por corrupción. El exmandatario ha dicho que se trata de una persecución política de sus adversarios.

El burgomaestre, junto a otras 15 personas, enfrenta desde mediados de 2024 un proceso judicial por la presunta comercialización ilegal de combustible, lo que Álvarez ha negado.

Guayaquil es una de las ciudades más pobladas de Ecuador y epicentro del comercio y la industria.

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
ARCHIVO - Documentos que se incluyeron en la publicación de los archivos de Jeffrey Epstein por parte del Departamento de Justicia de EE. UU. fotografiados el viernes 2 de enero de 2026. (Foto AP/Jon Elswick, File)

Epstein no dirigía una red de tráfico sexual para hombres poderosos, concluye en FBI

El zar fronterizo estadounidense Tom Homan en conferencia de prensa en Minneapolis el 29 de enero del 2026. (AP foto/Julia Demaree Nikhinson)

Zar fronterizo de Trump anuncia que 700 agentes de inmigración dejarán Minnesota de inmediato

El expresidente Bill Clinton y la ex secretaria de Estado Hillary Clinton durante un evento de la vicepresidenta Kamala Harris, el 1 de agosto de 2024, en Houston. (AP Foto/LM Otero, Archivo)

Los Clinton aceptan testificar en investigación sobre Epstein en la Cámara de Representantes

El cuidador del Club de la Marmota, A.J. Dereume, sostiene a Punxsutawney Phil, la marmota que pronostica el clima, en el 140º Día de la Marmota, en Gobblers Knob, Pensilvania, el lunes 2 de febrero de 2026. Los cuidadores de Phil dijeron que la marmota pronosticó seis semanas más de invierno. (Foto AP/Barry Reeger)

Día de la Marmota: Phil predice 6 semanas más de clima invernal en EEUU

Destacados del día

ICE detiene a cinco cubanos con graves antecedentes penales en varias ciudades de EEUU y afrontan deportación

ICE detiene a cinco cubanos con graves antecedentes penales en varias ciudades de EEUU y afrontan deportación

Congresistas cubanoamericanos pedirán a Trump encausar a Raúl Castro por asesinato de pilotos de Hermanos al Rescate
EXCLUSIVA

Congresistas cubanoamericanos pedirán a Trump encausar a Raúl Castro por asesinato de pilotos de Hermanos al Rescate

Avión espía de EEUU vuela cerca de la costa norte de Cuba en operación de vigilancia sobre la isla

Avión espía de EEUU vuela cerca de la costa norte de Cuba en operación de vigilancia sobre la isla

Primer vuelo de deportados en 2026: Administración TRUMP regresa a LA HABANA a 170 cubanos con orden de deportación

Primer vuelo de deportados en 2026: Administración TRUMP regresa a LA HABANA a 170 cubanos con orden de deportación

Rusia alerta por globo de vigilancia de EEUU cerca de Cuba mientras crece la presión militar y política sobre la isla

Rusia alerta por globo de vigilancia de EEUU cerca de Cuba mientras crece la presión militar y política sobre la isla

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter