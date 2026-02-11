Fiscalía de Ecuador pide prisión preventiva para alcalde de Guayaquil en caso de lavado de activos

En su cuenta de X la institución indicó que con base a 20 pruebas “solicitó –de forma motivada– la prisión preventiva de 10 de los procesados” y para uno más la prisión domiciliaria atendiendo al hecho de que es una persona de la tercera edad.

Añadió que el pedido de prisión preventiva se justifica en la necesidad de neutralizar riesgos procesales, pues se investiga un “entramado societario complejo que ha corrompido a funcionarios y evadido el control de instituciones estatales" en torno a la comercialización de combustible.

Horas antes de su apresamiento, el alcalde Aquiles Álvarez había solicitado 15 días de permiso laboral al municipio de Guayaquil.

En caso de que el juez de la causa acepte el pedido de la Fiscalía, Álvarez no podrá ejercer sus funciones y si su ausencia se prolonga por más de 30 días perderá su cargo y tendrá que ser reemplazado por la vicealcaldesa Tatiana Coronel.

Durante los allanamientos de la víspera se levantaron indicios relacionados con el caso como teléfonos celulares, computadoras, dinero en efectivo y documentos, entre otros. En la publicación de la Fiscalía se difundieron fotografías de muchos fajos de billetes.

Entre los acusados están dos hermanos del burgomaestre, Xavier y Antonio Álvarez, quienes fueron detenidos durante un operativo realizado la madrugada del martes por el Ministerio Público y la policía en Guayaquil, 270 kilómetros al suroeste de la capital.

Antonio y Xavier Álvarez son empresarios. El primero es además presidente del popular equipo ecuatoriano de fútbol Barcelona y el segundo es integrante de la comisión directiva.

AP solicitó pidió un comentario a la alcaldía de Guayaquil, pero no hubo una respuesta.

Álvarez llegó a la alcaldía guayaquileña de la mano del partido Revolución Ciudadana del expresidente Rafael Correa (2007-2017), quien se encuentra prófugo de la justicia y tiene pendiente varias sentencias por corrupción. El exmandatario ha dicho que se trata de una persecución política de sus adversarios.

El burgomaestre, junto a otras 15 personas, enfrenta desde mediados de 2024 un proceso judicial por la presunta comercialización ilegal de combustible, lo que Álvarez ha negado.

Guayaquil es una de las ciudades más pobladas de Ecuador y epicentro del comercio y la industria.

FUENTE: AP