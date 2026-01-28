americateve

Fiscalía Ecuador allana casa de excandidata opositora por supuesto financiamiento ilegal de campaña

QUITO (AP) — La Fiscalía de Ecuador allanó el miércoles la residencia de la excandidata presidencial opositora Luisa González, a quien investiga por supuestamente recibir financiamiento irregular desde Venezuela para la campaña electoral de dos años atrás.

Según indicó el Ministerio Público en X, “se presume que ingresaban dinero ilícito (en efectivo) desde Venezuela para financiar la campaña presidencial de 2023”.

Las pesquisas se realizaron desde la madrugada en tres domicilios en las provincias de Pichincha —cuya capital es Quito— y la costera Guayas. González no fue detenida al igual que otros investigados cuyos nombres no fueron revelados.

González, una abogada de 48 años que se autodefine como una progresista de izquierda, dijo después en una rueda de prensa que es “víctima de una persecución política”. Calificó a la diligencia de “show” y reclamó a la Fiscalía por haber difundido en redes sociales fotografías del allanamiento cuando se le informó que el procedimiento sería reservado.

“No hemos recibido ni un solo centavo ni de Venezuela ni de ningún cártel (de narcotráfico) ni de nadie”, puntualizó y aseguró que su organización presentó a tiempo los informes financieros requeridos por ley.

González representó a la organización política Revolución Ciudadana (RC) liderada por el expresidente Rafael Correa —sentenciado por corrupción— en el balotaje presidencial de noviembre de 2023 en el que fue superada por el actual presidente Daniel Noboa, un joven millonario conservador que sorpresivamente golpeó el tablero electoral en el país andino.

Una fotografía publicada por la Fiscalía en X deja ver el momento en que la política —vestida con ropa para dormir— lee un documento mientras la acompañan agentes policiales.

El asambleísta de la misma fuerza política Patricio Chávez reveló en la rueda de prensa que su vivienda fue allanada y dijo que su inmunidad legislativa fue vulnerada.

Durante la pesquisa se decomisaron teléfonos celulares, pasaportes, memorias USB, documentos y otros, añadió el reporte de la Fiscalía.

FUENTE: AP

