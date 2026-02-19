americateve

Fiscalía del estado mexicano de Puebla aclara que fentanilo en niña intoxicada fue por medicamentos

CIUDAD DE MÉXICO (AP) — La fiscalía del estado de Puebla, al este de Ciudad de México, dijo el jueves que el fentanilo que se encontró en una de las menores que resultaron intoxicadas con comida callejera en un pueblo de esa región no procedía de los tamales que comieron sino de los medicamentos utilizados para atender los síntomas de la intoxicación.

El gobierno de Puebla lleva días investigando la intoxicación de siete niños, de edades comprendidas entre los 2 y los 11 años, en la localidad de Huauchinango, después de comer tamales en un puesto de la calle.

El caso alarmó porque los estudios toxicológicos de una niña de 10 años dieron "resultado positivo a fentanilo”, según informaron las autoridades estatales de Salud.

Pero, según la fiscalía, como la niña estuvo más de 10 horas en el hospital se le administraron medicamentos de uso hospitalario para el manejo clínico de crisis convulsivas y eso fue lo que generó el positivo “a barbitúricos, metadona y fentanilo”.

Además, este departamento indicó que los análisis toxicológicos de orina de adultos y menores que consumieron los tamales dieron negativo a “barbitúricos, benzodiacepinas, cannabinoides, cocaína y opiáceos”, aunque todavía se analizan muestras de la comida para determinar “con precisión” las causas de la intoxicación.

La propia presidenta Claudia Sheinbaum pidió el jueves por la mañana aclarar los motivos de la intoxicación y el embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, se refirió el miércoles al tema en sus redes y puso el caso como ejemplo de “la urgencia de desmantelar las redes que envenenan a nuestras comunidades”.

El fentanilo es la droga más lucrativa y mortífera de la actualidad que se ha convertido en el gran enemigo a combatir por la administración del presidente estadounidense Donald Trump.

FUENTE: AP

