Fiscalía colombiana imputará a presidente de Ecopetrol por gastos de campaña presidencial de Petro

BOGOTÁ (AP) — La fiscalía colombiana anunció el lunes que imputará al presidente de la estatal petrolera Ecopetrol por presuntas irregularidades en la financiación de la campaña electoral con la que llegó Gustavo Petro al poder en el 2022.

El actual presidente de la petrolera, Ricardo Roa, fue el gerente de la campaña electoral de Petro, es decir, su representante oficial y el encargado de administrar los recursos de la campaña. Roa ha negado que se excedieran los límites permitidos para financiar la campaña electoral.

El delegado contra la Criminalidad Organizada de la Fiscalía, Raúl González, indicó a la prensa que la imputación contra Roa será radicada por superar los topes legalmente previstos para las campañas presidenciales, un delito que puede dar hasta ocho años de cárcel.

En paralelo, la fiscalía puede adelantar un proceso penal por el mismo caso que ya recibió sanción administrativa.

El mandatario ha defendido repetidamente que no excedieron en los límites de gastos y advertido sobre un supuesto plan para sacarlo del poder impulsado por sus opositores utilizando las instituciones como la electoral.

La fiscalía agregó que Roa también será imputado por otro caso de presunto favorecimiento de una contratación por parte de Ecopetrol a un tercero con quien Roa habría hecho negocios privados.

FUENTE: AP

