Fiscalía colombiana imputará a presidente de Ecopetrol por gastos de campaña presidencial de Petro

El actual presidente de la petrolera, Ricardo Roa, fue el gerente de la campaña electoral de Petro, es decir, su representante oficial y el encargado de administrar los recursos de la campaña. Roa ha negado que se excedieran los límites permitidos para financiar la campaña electoral.

El delegado contra la Criminalidad Organizada de la Fiscalía, Raúl González, indicó a la prensa que la imputación contra Roa será radicada por superar los topes legalmente previstos para las campañas presidenciales, un delito que puede dar hasta ocho años de cárcel.

El Consejo Nacional Electoral impuso en noviembre pasado una sanción administrativa contra Roa y otros de los administradores de la campaña presidencial de Petro por exceder los límites de gastos permitidos en hasta 1,2 millones de dólares y por financiamiento con fuentes prohibidas.

En paralelo, la fiscalía puede adelantar un proceso penal por el mismo caso que ya recibió sanción administrativa.

Petro no recibió la sanción administrativa, cubierto por el fuero presidencial, por lo que es investigado por la Comisión de Investigación y Acusación del Congreso, que eventualmente puede iniciar un juicio político en su contra.

El mandatario ha defendido repetidamente que no excedieron en los límites de gastos y advertido sobre un supuesto plan para sacarlo del poder impulsado por sus opositores utilizando las instituciones como la electoral.

La fiscalía agregó que Roa también será imputado por otro caso de presunto favorecimiento de una contratación por parte de Ecopetrol a un tercero con quien Roa habría hecho negocios privados. FUENTE: AP