Fiscalía colombiana acusa y llama a juicio a implicado en asesinato de precandidato Miguel Uribe

BOGOTÁ (AP) — La fiscalía colombiana informó el martes que acusó formalmente y llamó a juicio a Cristian Camilo González, uno de los presuntos involucrados en el asesinato del senador conservador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay.

ARCHIVO - Una imagen del senador colombiano Miguel Uribe Turbay y una bandera colombiana cubriendo su escaño en el Congreso mientras se encuentra en estado crítico tras recibir un disparo en un mitin político en Bogotá, Colombia, el 9 de junio de 2025. (AP Foto/Iván Valencia, Archivo)
González es uno de los nueve capturados por el crimen del precandidato, perpetrado el 7 de junio cuando realizaba un mitin político en un parque del occidente de Bogotá. Por la gravedad de las heridas permaneció en estado crítico casi dos meses antes de fallecer en una clínica.

La fiscalía indicó en un comunicado que González deberá enfrentar un juicio por los presuntos delitos de homicidio y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, por los que se expone a una pena de hasta 50 años de prisión. El acusado no aceptó los delitos.

“El día del crimen se ubicó en inmediaciones del parque El Golfito, pero el joven que atentó contra el senador Uribe Turbay fue alcanzado en la huida por personal de protección y herido con arma de fuego antes de llegar al sitio pactado. Por la situación que se presentó, González Ardila arrancó para evitar ser detectado", indicó la fiscalía.

Fue capturado dos días despúes en un inmueble de Bogotá y actualmente permanece privado de la libertad en una cárcel.

Las autoridades aún investigan el móvil del ataque, pero tienen como una de las principales hipótesis la presunta responsabilidad de la Segunda Marquetalia, una disidencia de la extinta guerrilla Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

FUENTE: AP

