americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Fiscalía de Ciudad de México investiga las causas del derrumbe de un edificio que causó 3 muertos

CIUDAD DE MÉXICO (AP) — La fiscalía de Ciudad de México informó el martes del inicio de una investigación con el fin de determinar las causas y presuntos responsables del derrumbe de un edificio del centro de la capital que estaba en demolición y provocó la muerte de tres personas.

El incidente ocurrió en torno al mediodía del lunes en una avenida mientras un grupo de obreros trabajaban en el interior de la construcción que había resultado afectada por el sismo de 2017.

La alcaldesa Clara Brugada dijo que se trataba de una obra ejecutada por privados y que contaba con los permisos necesarios. Garantizó que la investigación se hará “con total transparencia” para garantizar la reparación integral del daño y hacer justicia.

Testigos presenciales contaron el lunes cómo el edificio colapsó de repente y una gran nube de polvo cubrió el lugar.

Parte de los trabajadores lograron salir pero cuatro quedaron atrapados. Equipos de rescate locales y federales iniciaron con rapidez las labores de rescate pero los bomberos solo lograron rescatar con vida a una persona que el martes ya se encontraba fuera de peligro, dijo Brugada.

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
El presidente electo de Chile, José Antonio Kast, habla con la prensa en su oficina en Santiago, Chile, el martes 3 de marzo de 2026. (AP Foto/Esteban Félix)

Kast asume el poder en Chile y marca el giro más pronunciado hacia la derecha desde la dictadura

Una columna de humo se eleva el lunes 9 de marzo de 2026 tras un ataque aéreo israelí en Dahiyeh, en las afueras del sur de Beirut, Líbano. (AP Foto/Bilal Hussein)

Irán lanza drones hacia Arabia Saudí y Kuwait

Gente ante una pantalla que muestra el índice bursátil japonés Nikkei en una firma de inversión el lunes 9 de marzo de 2026, en Tokio.(Kyodo News via AP)

Las acciones mundiales caen mientras la guerra de Irán eleva el crudo a más de 110 dólares el barril

Esta imagen tomada de un video por la televisora estatal iraní muestra a Mojtaba Jamenei, hijo del asesinado líder supremo de Irán, que ha sido nombrado nuevo gobernante de la República Islámica, según anunciaron las autoridades el lunes 9 de marzo de 2026. (TV estatal iraní via AP)

Irán nombra sucesor al hijo del exlíder supremo mientras la guerra dispara el precio del petróleo

Destacados del día

Mike Johnson descarta enviar tropas a Cuba y afirma que el régimen socialista colapsará por sí solo

Mike Johnson descarta enviar tropas a Cuba y afirma que el régimen socialista "colapsará por sí solo"

Escándalo: hermana de jefa de GAESA vive en Florida y aparece vinculada a negocios de REAL STATE

Escándalo: hermana de jefa de GAESA vive en Florida y aparece vinculada a negocios de REAL STATE

Jorge Perugorría culpa a Trump por la crisis en Cuba tras más de 60 años de dictadura comunista

Jorge Perugorría culpa a Trump por la crisis en Cuba tras más de 60 años de dictadura comunista

Estudiantes desafían al régimen con protesta en la escalinata de la Universidad de La Habana

Estudiantes desafían al régimen con protesta en la escalinata de la Universidad de La Habana

Arrestan a cubano de MIAMI a sospechoso de robar casi 1 mil galones de diésel con camioneta modificada

Arrestan a cubano de MIAMI a sospechoso de robar casi 1 mil galones de diésel con camioneta modificada

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter