Fiscalía de Ciudad de México investiga las causas del derrumbe de un edificio que causó 3 muertos

El incidente ocurrió en torno al mediodía del lunes en una avenida mientras un grupo de obreros trabajaban en el interior de la construcción que había resultado afectada por el sismo de 2017.

La alcaldesa Clara Brugada dijo que se trataba de una obra ejecutada por privados y que contaba con los permisos necesarios. Garantizó que la investigación se hará “con total transparencia” para garantizar la reparación integral del daño y hacer justicia.

Testigos presenciales contaron el lunes cómo el edificio colapsó de repente y una gran nube de polvo cubrió el lugar.

Parte de los trabajadores lograron salir pero cuatro quedaron atrapados. Equipos de rescate locales y federales iniciaron con rapidez las labores de rescate pero los bomberos solo lograron rescatar con vida a una persona que el martes ya se encontraba fuera de peligro, dijo Brugada.

FUENTE: AP