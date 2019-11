Fiscalía argentina pide 45 años para curas acusados de abuso

El Ministerio Público Fiscal de Mendoza -en el oeste de Argentina- solicitó las duras condenas para el cura italiano Nicola Corradi, de 83 años, y para el argentino Horacio Corbacho, de 59. En tanto, solicitó 22 años y medio para el laico Armando Gómez, de 48 y de nacionalidad argentina, informó a The Associated Press un funcionario de esa fiscalía que pidió el anonimato por no estar autorizado a ventilar los detalles del juicio en público.