Fiscales retiran cargos contra hombres acusados de agredir a agente de ICE en Minneapolis

En un escrito presentado el jueves, la fiscalía federal para el Distrito de Minnesota indicó que “pruebas descubiertas recientemente” en el caso penal contra Alfredo Alejandro Aljorna y Julio Cesar Sosa-Celis “son materialmente incompatibles con las acusaciones en su contra” formuladas en una denuncia penal y en una audiencia judicial el mes pasado.

La moción del gobierno pidió al juez una “desestimación con perjuicio”, lo que significa que los cargos contra los dos hombres no pueden volver a presentarse.

La medida llega tras una serie de tiroteos de alto perfil en los que participaron agentes federales de inmigración, en los que declaraciones de testigos y pruebas en video desmienten afirmaciones utilizadas para justificar el uso de fuerza letal. También se han venido abajo decenas de casos por delitos graves contra manifestantes acusados de agredir u obstaculizar a agentes federales.

Un investigador del FBI señaló en una declaración jurada que agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) intentaron realizar una detención de tráfico a un vehículo conducido por Aljorna el 14 de enero. Él chocó el vehículo y huyó a pie hacia un complejo de apartamentos. Un agente de inmigración persiguió a Aljorna, quien —según el gobierno— se resistió violentamente al arresto.

Según la denuncia, mientras el agente y Aljorna forcejeaban en el suelo, Sosa-Celis y otro hombre salieron de un apartamento cercano y atacaron al agente con una pala para nieve y un mango de escoba. El agente, cuyo nombre no figuraba en los documentos judiciales, disparó su arma, hiriendo a Sosa-Celis en la parte superior del muslo derecho. Los hombres huyeron a un apartamento cercano y fueron arrestados.

Una solicitud de comentarios a la fiscalía federal en Minnesota recibió el viernes una respuesta automática que indicaba que la oficina ya no cuenta con un responsable de información pública. Varios funcionarios de esa dependencia han renunciado desde el inicio de las redadas migratorias. El Departamento de Justicia en Washington no ha respondido a una solicitud de comentarios.

La secretaria de Seguridad Nacional Kristi Noem arremetió al día siguiente del tiroteo contra el gobernador de Minnesota, Tim Walz y el alcalde de Minneapolis Jacob Frey, acusando a los demócratas de “alentar la obstrucción y la agresión contra nuestras fuerzas del orden, lo cual es un delito federal, un delito grave”.

“Lo que vimos anoche en Minneapolis fue un intento de asesinato de las fuerzas del orden federales", insistió Noem en un comunicado del 15 de enero. "Nuestro agente fue emboscado y atacado por tres individuos que lo golpearon con palas para nieve y mangos de escobas. Temiendo por su vida, el agente disparó en defensa”.

El Departamento de Seguridad Nacional no ha respondido a solicitudes de comentarios sobre si Noem mantiene esas declaraciones a la luz de la desestimación pendiente de todos los cargos contra los hombres.

Grietas ya evidentes en el caso de la fiscalía

La moción de una página presentada el jueves para retirar los cargos no detalló qué nuevas pruebas habían surgido, pero las fisuras en el caso del gobierno empezaron a verse durante una audiencia judicial el 21 de enero para determinar si los acusados podían quedar en libertad mientras esperaban el juicio.

En el tribunal, el relato del agente de ICE sobre los momentos previos al tiroteo difirió de manera significativa del testimonio de los dos acusados y de tres testigos presenciales. La versión del agente de que fue agredido con una escoba y una pala para nieve tampoco fue corroborada por las pruebas de video disponibles.

Aljorna y Sosa-Celis negaron haber agredido al agente con una escoba o una pala para nieve. Ni las pruebas en video ni el testimonio de un vecino y de las parejas sentimentales de los hombres respaldaron el relato del agente de que había sido atacado con una escoba o una pala, o de que hubiera participado una tercera persona.

El abogado de Aljorna, Frederick Goetz, explicó que Aljorna tenía un palo de escoba en la mano y que lo arrojó al agente mientras corría hacia la casa. La abogada de Sosa-Celis, Robin Wolpert, indicó que él sostenía una pala, pero que se estaba retirando hacia el interior de la vivienda cuando el agente disparó y lo hirió. Los abogados de los hombres notaron que el caso de la fiscalía dependía por completo del testimonio del agente que disparó el arma.

Ni Aljorna ni Sosa-Celis tenían antecedentes penales violentos. Ambos habían estado trabajando por las noches como repartidores de DoorDash en un intento de evitar encuentros con agentes federales, según sus abogados.

De acuerdo con el agente del FBI, Aljorna y Sosa-Celis se replegaron en una vivienda cercana y atrancaron la puerta para impedir que los agentes federales entraran. Agregó que los agentes federales utilizaron gas lacrimógeno para intentar obligarlos a salir de la casa. Por preocupación por la seguridad de dos niños que estaban dentro de la vivienda —ambos menores de 2 años—, Aljorna y Sosa-Celis se entregaron a las autoridades.

Biesecker reportó desde Washington.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP