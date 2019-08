Fiscales recomiendan cerrar caso contra Neymar por violación

La modelo brasileña Najila Trindade acudió a la policía de Sao Paulo para acusar a Neymar de haberla violado en mayo en un hotel de París. Ninguna denuncia fue presentada ante la policía francesa.

Neymar negó la acusación y sostuvo que sus relaciones fueron bajo mutuo acuerdo. El delantero se encuentra en Francia, donde juega para el club Paris Saint-Germain.

La policía sigue investigando si Trindade presentó una acusación falsa de violación.

The Associated Press no identifica por su nombre a las presuntas víctimas de agresiones sexuales a menos que ellas mismas hagan públicas sus identidades, lo cual Trindade hizo en varias entrevistas.