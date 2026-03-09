Fiscales de Nuevo México registran el rancho Zorro que pertenecía a Jeffrey Epstein

ARCHIVO - El rancho Zorro de Jeffrey Epstein, visto el 8 de julio de 2019 en Stanley, Nuevo México. (KRQE vía AP, archivo) AP

La fiscalía general estatal anunció que el registro se realizaba con la cooperación de los actuales propietarios del rancho.

El fiscal general del estado, Raúl Torrez, reabrió el mes pasado una investigación sobre el rancho. El caso inicial de Nuevo México se cerró en 2019 a petición de fiscales federales en Nueva York, y los fiscales estatales sostienen ahora que “las revelaciones descritas en los archivos del FBI, que anteriormente estaban bajo sello, ameritan un examen más a fondo”.

Epstein compró el extenso rancho Zorro en Stanley, Nuevo México, a unos 48 kilómetros (30 millas) al sur de Santa Fe, en 1993, al exgobernador demócrata Bruce King, y construyó una mansión en la cima de una colina con una pista de aterrizaje privada.

La propiedad fue vendida por la sucesión de Epstein en 2023 a la familia de Don Huffines, un candidato a contralor estatal en Texas que ganó la primaria republicana la semana pasada.

“El Departamento de Justicia de Nuevo México agradece la cooperación de los actuales dueños de la propiedad”, dijo la agencia en un comunicado. Los fiscales “seguirán manteniendo al público debidamente informado, apoyarán a las víctimas y seguirán los hechos adondequiera que conduzcan”.

Además, legisladores estatales de Nuevo México han establecido una nueva comisión para indagar actividades pasadas en el rancho.

Epstein se suicidó en 2019 en una cárcel de Manhattan mientras esperaba juicio por cargos de haber abusado sexualmente y traficado a decenas de niñas.

Epstein nunca enfrentó cargos en Nuevo México, pero la fiscalía general del estado confirmó en 2019 que había entrevistado a posibles víctimas que visitaron el rancho de Epstein.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP