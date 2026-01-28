Fiscales locales lanzan proyecto para combatir excesos federales en redadas migratorias

Un grupo de manifestantes se reúne en una protesta contra la ofensiva federal contra la inmigración en la entrada del Palacio de Justicia el martes 27 de enero de 2026, en Minneapolis. (AP Foto/Adam Gray) AP

El programa se denomina Fight Against Federal Overreach (Lucha Contra el Exceso Federal), una referencia irónica a un acrónimo obsceno en inglés que es popular en memes y ha sido utilizado por miembros del gobierno de Trump para burlarse de los opositores.

Funcionarios de Minnesota, junto con expertos en justicia penal y exfiscales federales, se muestran cada vez más críticos con la respuesta federal a las agresivas tácticas utilizadas por los agentes de inmigración en Minneapolis y el área circundante. El asesinato de dos civiles por agentes federales, incluida la muerte a tiros de Alex Pretti ocurrida el sábado, ha generado crecientes críticas de funcionarios públicos, incluso republicanos, así como protestas multitudinarias.

Larry Krasner, fiscal de distrito de Filadelfia y uno de los miembros fundadores del grupo, afirmó que nunca había visto las tácticas y la actitud de las fuerzas del orden que recientemente se han hecho evidentes en las ciudades de Estados Unidos.

Señaló que los agentes que ocultan sus rostros y números de placa son poco profesionales y que han recibido órdenes deficientes de autoridades con un pobre entendimiento de la ley. Citó una declaración del vicepresidente JD Vance, quien afirmó que los agentes tienen inmunidad de enjuiciamiento por cualquiera de sus acciones.

“Un Departamento de Justicia funcional, desaparecido. Oficinas de fiscales federales que aplican la ley de manera equitativa, desaparecidas. Funcionarios buenos y calificados dentro de esas organizaciones, se están jubilando, renunciando o yéndose”, dijo Krasner. “Antes, podías confiar en el gobierno federal para controlar a los alguaciles rebeldes que matan personas al costado del camino... pero ahora el gobierno federal son esos alguaciles rebeldes”.

Los funcionarios locales deben llenar el vacío donde las autoridades federales están fallando, en parte porque no hay poder de indulto federal para condenas a nivel estatal, señaló.

The Associated Press se comunicó con el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) para obtener comentarios sobre el grupo y sus acusaciones, pero no ha recibido respuesta. Sin embargo, la secretaria del DHS, Kristi Noem, y otros líderes han defendido las prácticas y tácticas de los agentes en Minneapolis y otros lugares, calificándolas como constitucionales y necesarias.

Las autoridades federales negaron a los investigadores de Minnesota el acceso a la escena tras los tiroteos fatales de Pretti y Renee Good. También dijeron que la división de Derechos Civiles del Departamento de Justicia no necesitaba abrir una investigación sobre los incidentes, a pesar de que eso ha sido una práctica de larga data después de ese tipo de encuentros.

El grupo, integrado por la fiscal del condado de Hennepin, Mary Moriarty —Minneapolis y St. Paul son parte del condado— así como por fiscales de Austin, Texas, y varias jurisdicciones de Virginia, entre otros, afirmó que las acciones de los agentes de inmigración involucrados en operaciones de control tienen repercusiones negativas en el sistema de justicia penal.

Krasner señaló que los agentes de inmigración han vigilado los procedimientos judiciales, apuntando y arrestando a personas generalmente justo afuera de los edificios. Eso significa que las víctimas de delitos tienen miedo de denunciarlos, y los testigos e incluso los acusados tienen miedo de ir a la corte.

Afirmó que los funcionarios locales están cada vez más preocupados por prácticas como irrupciones sin orden judicial y detenciones ilegales, junto con otras tácticas coercitivas de aplicación de la ley.

“Creo que lo que sentimos nosotros es lo mismo que siente el país”, dijo Krasner. “En general, reaccionamos de manera insuficiente, aunque el país parece estar entendiéndolo ahora. Es como si estuvieran dispuestos a ser empujados y empujados y empujados, y fueran empujados hacia un precipicio... y ahora es demasiado lejos”.

