Fiscales de EEUU buscan abandonar caso de corrupción por derechos de TV en fútbol

NUEVA YORK (AP) — Después de una prolongada batalla legal, los fiscales de Estados Unidos informaron el martes a la Corte Suprema que desean abandonar sus intentos por mantener en pie los fallos de culpabilidad emitidos contra un exejecutivo de Fox y una empresa sudamericana de medios deportivos, como parte de un caso de supuesta corrupción, relacionado con los derechos televisivos de torneos internacionales de fútbol.

ARCHIVO - El argentino Hernán López, exejecutivo de 21st Century Fox, llega a la corte federal de Brooklyn el 17 de enero de 2023 (AP Foto/John Minchillo, archivo)
El argentino Hernán López, ex director general de Fox International Channels, así como la empresa Full Play Group SA fueron hallados culpables en 2023 tras un juicio en Nueva York, pero posteriormente un juez les otorgó una absolución.

Un tribunal de apelaciones restituyó las condenas en julio. Sin embargo, siguieron más apelaciones y el destino de la acusación era incierto.

Los fiscales informaron a la Corte Suprema que el gobierno ha determinado ahora que "la desestimación de este caso penal es lo mejor para el interés de la justicia", aunque no ampliaron su razonamiento. Solicitaron que el caso sea enviado de nuevo a un tribunal inferior para que pueda considerar una moción a fin de desestimar la acusación.

Los abogados que han representado a Full Play y a López no respondieron de inmediato a las solicitudes de comentarios.

La presentación de la solicitud siguió a una decisión anterior de la corte suprema que ha dificultado más el asegurar condenas por corrupción, así como a una reforma de la administración del presidente Donald Trump en su enfoque para hacer que se cumplan las leyes sobre la corrupción pública.

El gobierno federal ha avanzado este año para reducir una sección de los fiscales del Departamento de Justicia responsables de perseguir casos de fraude y corrupción relacionados con funcionarios públicos. Trump previamente pausó un estatuto que prohíbe a personas o empresas que operan en Estados Unidos dar dinero o regalos a funcionarios en otros países para ganar o retener acuerdos.

Estados Unidos será coanfitrión de la Copa del Mundo de 2026 junto con México y Canadá. Trump, republicano, tiene una relación cercana con Gianni Infantino, presidente de la FIFA, que el viernes le otorgó un nuevo premio de la paz.

Fox Corp., que se separó de una subsidiaria de canales internacionales durante la reestructuración de 2019, no fue acusada en el escándalo de sobornos y ha negado cualquier participación.

_____

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

