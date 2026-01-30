Fiscal interroga a presidente de Perú tras citas ocultas con empresarios chinos

El presidente interino de Perú, José Jeri, habla con legisladores en el Congreso en Lima, Perú, el miércoles 21 de enero de 2026. (AP Foto/Martín Mejía) AP

Por ahora la investigación preliminar contra Jerí —por los presuntos delitos de patrocinio ilegal de intereses particulares y tráfico de influencias en agravio del Estado— es mínima y “reservada”. No habrá allanamientos, ni levantamientos de su secreto de las comunicaciones ni bancario, dijo el fiscal general Tomás Gálvez al diario El Comercio. Avanzará luego de que Jerí entregue el poder a su sucesor, añadió.

Perú celebrará comicios generales el 12 de abril para elegir a 130 diputados, 60 senadores y cinco parlamentarios andinos. Todos iniciarán su gestión de cinco años el 28 de julio.

En Perú las citas del mandatario deben ser anotadas en su lista pública y diaria de actividades para evitar conflictos de intereses. Otros mandatarios, incluidos Pedro Castillo (2021-2022) y Dina Boluarte (2022-2025), han sido investigados por reunirse de forma oculta y fuera del palacio presidencial.

La prensa mostró fotografías de Jerí en diciembre vistiendo una capucha y llevando un bolso antes de ingresar a un edificio donde funciona un restaurante y oficinas de diversas empresas chinas ligadas al empresario chino Yang Zhihua. También se han difundido videos de otra reunión con Yang en una de sus tiendas.

Tras las difusión Jerí reveló que se había reunido en más ocasiones con Yang y con Ji Xiaodong, un empresario investigado por su presunta vinculación con una organización criminal de tráfico de madera en la Amazonía.

Jerí ha justificado sus citas ocultas con Yang y Ji indicando que tenía ganas de comer comida china. También añadió que estuvo coordinando detalles del Día de la Confraternidad Peruano–China, que se celebrará el 1 de febrero. Sus respuestas no han convencido a los legisladores opositores que buscan destituirlo. Hay siete pedidos para removerlo que recién serán debatidos en marzo cuando los legisladores se reúnan.

Yang ganó en 2023 una licitación para construir una hidroeléctrica que aún no ha empezado. Fue visto junto a Jerí a los pocos días del inicio de la gestión del presidente en una visita pública a los escombros de un incendio en un barrio. Jerí dijo que conoció a Yang en las actividades de la embajada de China en Lima en 2024.

Jerí ha dicho que no renunciará y mantiene el apoyo de los partidos Fuerza Popular, Alianza para el Progreso y Podemos Perú, que tienen bancadas numerosas y sus legisladores no han firmado los pedidos de remoción.

Perú suma siete presidentes desde 2016 en medio de una inestabilidad política. Jerí era líder del Parlamento cuando, por sucesión presidencial, llegó al poder el 10 de octubre en reemplazo de Boluarte, que fue destituida por el Congreso por su incapacidad para frenar la creciente delincuencia.

FUENTE: AP