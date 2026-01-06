americateve

Fiscal general de Venezuela dice que Maduro tiene inmunidad como presidente y rechaza juicio en EEUU

CARACAS (AP) — El fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, pidió el martes al juez estadounidense Alvin Hellerstein que reconozca que Nicolás Maduro cuenta con inmunidad por su cargo de presidente y que su tribunal no tiene jurisdicción para juzgarlo por los cargos federales de narcotráfico invocados por el gobierno de Estados Unidos para justificar su captura y destitución del poder en Venezuela.

Partidarios del gobierno se reúnen en una marcha de mujeres para exigir el regreso del presidente venezolano Nicolás Maduro en Caracas, Venezuela, el martes 6 de enero de 2026, tres días después de que las fuerzas estadounidenses lo capturaran a él y a su esposa. (Foto AP/Matías Delacroix)
Partidarios del gobierno se reúnen en una marcha de mujeres para exigir el regreso del presidente venezolano Nicolás Maduro en Caracas, Venezuela, el martes 6 de enero de 2026, tres días después de que las fuerzas estadounidenses lo capturaran a él y a su esposa. (Foto AP/Matías Delacroix)

“Los jefes de Estado en ejercicio gozan de inmunidad personal absoluta. Esto significa que no pueden ser arrestados ni procesados por tribunales extranjeros”, dijo Saab durante un acto protocolar de notificación de la instalación de la nueva Asamblea Nacional. Pidió además “que cesen todas las violaciones a los derechos humanos que se han ejecutado en contra del primer mandatario, su esposa y obviamente en contra del pueblo venezolano”.

Maduro compareció el lunes ante un tribunal en Nueva York para enfrentar los cargos de narcoterrorismo de los que le acusa el gobierno del presidente Donald Trump. El depuesto mandatario se declaró inocente.

En consecuencia "quiero hacer un llamado al juez Alvin Hellerstein a que respete la legalidad internacional y proceda a reconocer la falta de jurisdicción del tribunal a su mando para enjuiciar a un mandatario de una nación soberana como la patria venezolana, que está protegido por una inmunidad diplomática”, insistió el fiscal.

Además exigió a los organismos internacionales “que se pronuncien no solamente condenando esta acción”, sino también en base con lo que “establece el propio derecho internacional, hoy herido de muerte”.

Sin mencionar una cifra exacta de fallecidos ni sus nacionalidades a causa del ataque de Estados Unidos que derivó en la captura de Maduro, Saab anunció que el Ministerio Público designó a tres fiscales para “investigar las decenas de bajas inocentes civiles y militares ocurridas en medio de este crimen de guerra”.

El gobierno cubano, en contraste, reveló el lunes que 32 de sus oficiales fallecieron durante la captura de Maduro. Los uniformados pertenecen a las Fuerzas Armadas Revolucionarias y al Ministerio del Interior, las dos dependencias de seguridad en la isla.

Cuando Maduro afirmó ante Hellerstein, un jurista de 92 años, que es el “presidente constitucional” de Venezuela y fue “secuestrado”, lo interrumpió, diciendo: “Habrá tiempo y lugar para revisar todo esto”.

El abogado de Maduro, Barry Pollack, dijo que prevé impugnar la legalidad de su “secuestro militar”.

Por estar acusado bajo el sistema jurídico de Estados Unidos, Maduro tendrá los mismos derechos que cualquier otra persona acusada de un delito en el país, incluido el derecho a un juicio con un jurado.

FUENTE: AP

CIA concluyó que los leales a Maduro garantizan más estabilidad que la oposición, según informes

CIA concluyó que los leales a Maduro garantizan más estabilidad que la oposición, según informes

Arrestan al influencer cubano Franky Venegas, de Island Boys, tras hallar presuntos restos de fentanilo en su tarjeta bancaria

Arrestan al influencer cubano Franky Venegas, de Island Boys, tras hallar presuntos restos de fentanilo en su tarjeta bancaria

Tensión en Caracas: reportan disparos y detonaciones cerca del Palacio de Miraflores tras sobrevuelo de drones

Tensión en Caracas: reportan disparos y detonaciones cerca del Palacio de Miraflores tras sobrevuelo de drones

Delcy Rodríguez asume el poder en Venezuela tras la captura de Maduro

Delcy Rodríguez asume el poder en Venezuela tras la captura de Maduro

Maduro se declara inocente ante corte federal de EE.UU.: Soy un hombre decente

Maduro se declara inocente ante corte federal de EE.UU.: "Soy un hombre decente"

