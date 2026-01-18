americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Fiorentina rinde homenaje al fallecido dueño Rocco Commisso con emotiva victoria 2-1 ante Bologna

MILÁN (AP) — Fiorentina rindió homenaje al propietario Rocco Commisso con camisetas especiales y una emotiva celebración de gol en una victoria 2-1 Bolonia en la Serie A el domingo.

Rolando Mandragora celebra tras anotar un gol para Fiorentina en la victoria 2-1 ante Bologna, el domingo 18 de enero de 2026. (Massimo Paolone/LaPresse vía AP)
Rolando Mandragora celebra tras anotar un gol para Fiorentina en la victoria 2-1 ante Bologna, el domingo 18 de enero de 2026. (Massimo Paolone/LaPresse vía AP) AP

La noticia del deceso de Commisso, quien compró a la Viola en 2019, se anunció temprano el sábado. Pero su familia quiso que el equipo jugara según lo programado en su honor.

Fiorentina calentó usando camisetas con la foto de Commisso, así como las palabras "Un Rocco" en la espalda y "Grazie Rocco" en el frente.

Se guardó un minuto de silencio antes del inicio del partido, como en todos los partidos de la Serie A este fin de semana. Los jugadores también llevaron brazaletes negros, mientras que los aficionados visitantes mostraron pancartas en homenaje a Commisso.

Rolando Mandragora festejó al marcar el primer gol a los 19 minutos corriendo hacia la línea de banda y levantando una camiseta especial de Fiorentina con "Rocco" en ella.

Roberto Piccoli aumentó la ventaja de Fiorentina al borde del descanso. Inicialmente fue anulado por fuera de juego, pero se concedió tras la revisión del video.

Vincenzo Italiano, el técnico de Bologna que condujo a Fiorentina a tres finales antes de irse en 2024, se mostró visiblemente irritado por el desempeño de su equipo, lanzando su sombrero al suelo. Hizo cuatro cambios en el descanso.

Uno de esos suplentes, Giovanni Fabbian, logró descontar con un cabezazo en las postrimerías del partido.

Fiorentina, amenazada por el descenso, alcanzó en puntos con Lecce, que amaneció justo por encima de la zona de peligro y que más tarde enfrentaba el AC Milan, segundo en la tabla.

Bologna sigue en picada: marchan en el octavo lugar tras cosechar apenas una victoria en sus últimos 10 partidos de la Serie A.

Más temprano el domingo, Parma empató 0-0 con Genoa en un encuentro entre equipos concentrados en evitar el descenso.

Genoa quedó tres puntos por encima de la línea roja y tres por debajo de Parma.

___

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
El primer ministro de Canadá, Mark Carney, habla con los medios en el Parque Ritan en Beijing, China, el viernes 16 de enero de 2026. (Foto AP/Vincent Thian)

Canadá firma un acuerdo comercial con China, desafiando a Trump

ARCHIVO – El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, hace una declaración a reporteros durante su reunión con el ministro de Exteriores armenio Ararat Mirzoyan en el Departamento de Estado en Washington, el martes 13 de enero de 2026. (AP Foto/Cliff Owen, Archivo)

Trump nombra figuras clave para supervisor plan de paz en Gaza

Kylian Mbappé (centro) celebra tras anotar de penal el primer gol del Real Madrid en la victoria 1-0 ante Levante en la Liga de España, el sábado 17 de enero de 2026, en Madrid. (AP Foto/José Bretón)

Real Madrid es abucheado por aficionados antes de vencer 2-0 a Levante

La líder de la oposición venezolana, María Corina Machado, habla en la Fundación Heritage, un centro de estudios conservador, el viernes 16 de enero de 2026, un día después de reunirse con el presidente de EEUU, Donald Trump, y miembros del Congreso, en el Capitolio, en Washington. (AP Foto/J. Scott Applewhite)

Líder opositora de Venezuela confía en retorno de la democracia pero revela poco sobre sus planes

Destacados del día

Régimen cubano activa el Estado de Guerra
ULTIMA HORA

Régimen cubano activa el "Estado de Guerra"

EEUU mantuvo contactos secretos con Diosdado Cabello meses antes de la captura de Nicolás Maduro

EEUU mantuvo contactos secretos con Diosdado Cabello meses antes de la captura de Nicolás Maduro

El primer ministro de Canadá, Mark Carney, habla con los medios en el Parque Ritan en Beijing, China, el viernes 16 de enero de 2026. (Foto AP/Vincent Thian)

Canadá firma un acuerdo comercial con China, desafiando a Trump

Estados Unidos intensifica ataques en Siria y abate a terrorista clave tras emboscada mortal contra sus tropas

Estados Unidos intensifica ataques en Siria y abate a terrorista clave tras emboscada mortal contra sus tropas

Régimen cubano extiende la exención arancelaria para importar alimentos, medicinas y productos de aseo

Régimen cubano extiende la exención arancelaria para importar alimentos, medicinas y productos de aseo

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter