Fiorentina rinde homenaje al fallecido dueño Rocco Commisso con emotiva victoria 2-1 ante Bologna

Rolando Mandragora celebra tras anotar un gol para Fiorentina en la victoria 2-1 ante Bologna, el domingo 18 de enero de 2026. (Massimo Paolone/LaPresse vía AP) AP

La noticia del deceso de Commisso, quien compró a la Viola en 2019, se anunció temprano el sábado. Pero su familia quiso que el equipo jugara según lo programado en su honor.

Fiorentina calentó usando camisetas con la foto de Commisso, así como las palabras "Un Rocco" en la espalda y "Grazie Rocco" en el frente.

Se guardó un minuto de silencio antes del inicio del partido, como en todos los partidos de la Serie A este fin de semana. Los jugadores también llevaron brazaletes negros, mientras que los aficionados visitantes mostraron pancartas en homenaje a Commisso.

Rolando Mandragora festejó al marcar el primer gol a los 19 minutos corriendo hacia la línea de banda y levantando una camiseta especial de Fiorentina con "Rocco" en ella.

Roberto Piccoli aumentó la ventaja de Fiorentina al borde del descanso. Inicialmente fue anulado por fuera de juego, pero se concedió tras la revisión del video.

Vincenzo Italiano, el técnico de Bologna que condujo a Fiorentina a tres finales antes de irse en 2024, se mostró visiblemente irritado por el desempeño de su equipo, lanzando su sombrero al suelo. Hizo cuatro cambios en el descanso.

Uno de esos suplentes, Giovanni Fabbian, logró descontar con un cabezazo en las postrimerías del partido.

Fiorentina, amenazada por el descenso, alcanzó en puntos con Lecce, que amaneció justo por encima de la zona de peligro y que más tarde enfrentaba el AC Milan, segundo en la tabla.

Bologna sigue en picada: marchan en el octavo lugar tras cosechar apenas una victoria en sus últimos 10 partidos de la Serie A.

Más temprano el domingo, Parma empató 0-0 con Genoa en un encuentro entre equipos concentrados en evitar el descenso.

Genoa quedó tres puntos por encima de la línea roja y tres por debajo de Parma.

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP