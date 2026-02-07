Finlandia se recupera de virus estomacal para enfrentar a EEUU en hockey femenino

La finlandesa Ronja Savolainen (derecha) disputa el disco con la estadounidense Kelly Pannek durante un juego de la ronda preliminar de hockey sobre hielo femenino entre Estados Unidos y Finlandia en los Juegos Olímpicos de Invierno de 2026, en Milán, Italia, el sábado 7 de febrero de 2026. (AP Photo/Petr David Josek) AP

Finlandia comenzó su partido contra Estados Unidos con un complemento completo de 20 patinadoras y dos porteras, dos días después de que el partido del equipo contra Canadá tuviera que ser pospuesto.

Finlandia debuta en el torneo después de que el partido programado para el jueves contra Canadá se pospusiera para el 12 de febrero. El aplazamiento se debió a que Finlandia tenía a 13 de sus 23 jugadoras en cuarentena debido a un norovirus que comenzó a afectar al equipo el martes por la noche.

El viernes, el entrenador de Finlandia, Tero Lehtera, dijo que su equipo iba a jugar contra Estados Unidos sin importar qué, después de una práctica en la que solo faltaron nueve jugadoras.

Suiza también anunció que se estaba preparando para jugar contra Canadá, un día después de revelar que una jugadora dio positivo por norovirus. Suiza abrió con una victoria por 4-3 en una tanda de penales sobre la República Checa el viernes.

Todo el equipo suizo pasó la noche del viernes en aislamiento y se saltó la ceremonia de apertura.

“El período de incubación ya ha pasado”, dijo el jefe médico de Suiza, Hanspeter Betschart, en un comunicado. “Desde una perspectiva médica, actualmente no hay preocupaciones sobre la realización del juego, siempre que no se presenten más jugadoras con síntomas”.

El equipo no reveló qué jugadora fue afectada. Suiza realizó una práctica de patinaje según lo programado el sábado. Seis patinadoras y dos porteras practicaron en lo que el equipo dijo que era una sesión opcional.

Los organizadores olímpicos minimizaron la importancia de los casos de virus.

“No es (un brote). No empecemos a hacer un punto sobre lo que actualmente son cinco atletas siendo atendidos", dijo el sábado el director ejecutivo de los Juegos Olímpicos, Christophe Dubi. “Protocolos adecuados, realmente bien hechos”.

El portavoz del Comité Olímpico Internacional, Mark Adams, dijo que la directora médica del COI, Jane Thornton, no ve razón para sospechar que los casos en los dos equipos estén relacionados.

La portera de Alemania, Sandra Abstreiter, dijo que las jugadoras son muy conscientes del virus y están tomando precauciones, incluyendo acordar no darse la mano sin guantes después de los partidos. Eso fue evidente después de la victoria de Alemania por 5-2 sobre Japón, cuando cada equipo formó una línea y saludó a la multitud sin que los jugadores opuestos interactuaran entre sí.

"Creo que esa es la jugada inteligente en este momento. Y luego, obviamente, estamos desinfectando mucho. No estamos compartiendo cosas", dijo Abstreiter. “Obviamente está en nuestras cabezas. Pero todavía tenemos que centrarnos en el hockey, obviamente. Y solo tenemos que dejar que nuestro equipo médico se encargue de eso”.

El entrenador de Alemania, Jeff MacLeod, dijo que los oficiales médicos del equipo han enfatizado que las jugadoras deben notificarles de inmediato al primer indicio de cualquier síntoma.

Los escritores de deportes de AP James Ellingworth y Graham Dunbar contribuyeron a este informe.

Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP