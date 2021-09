Finalmente, Jeter, Walker y Simmons entran a Cooperstown

Cuando Jeter fue elegido en enero de 2020, se creyó que ese récord estaría en peligro por su popularidad y la cercanía con Nueva York, y los fanáticos se apuraron a hacer reservaciones.

Con una ceremonia a mitad de semana, en vez de la tradicional tarde de domingo, la reanudación de las clases y riesgo de mal tiempo, el Salón de la Fama no se atreve a dar un pronóstico.

Tras los decesos de ocho miembros del Salón de la Fama en el último año y medio, entre ellos Hank Aaron y Whitey Ford, y una pandemia que no cesa, la cifra de miembros que acudirá a la ceremonia no pasaría de 31. Recién dos años atrás, un total de 58 hicieron acto de presencia.

Simmons, de 72 años y brillante receptor y primera base en los 70 y 80 con los Cardenales de San Luis y los Cerveceros de Milwaukee, le encontró un beneficio a la larga demora.

“La espera ha sido buena y mala — mala en el sentido que tuviste que esperar un año extra para que esto fuera realidad, pero buena porque lo extendió por un año", dijo Simmons, quien creció en las afueras de Detroit. “Ha sido un período difícil estos últimos dos años en todo el país y para la sociedad en general con esta pandemia. El que esto se pueda cristalizar nos acerca a tener cierta normalidad, que es lo que deseamos”.

El siempre ameno Walker, de 54 años, dijo que la demora sirvió para acentuar de cierta forma lo irreal de su elección.

“Me han pillado tantas veces firmando algo, se los regreso y me lo devuelven por que se olvidó escribir HOF2020", dijo Walker, quien se unirá a Ferguson Jenkins como los únicos peloteros canadiense en el Salón de la Fama. “La verdad es que aún no asimilo la realidad. Es que no me considero un Salón de la Fama en nada”.

Jeter fue el jugador número 57 que es elegido en el primer intento de la votación de la Asociación de Cronistas de Béisbol de Nortamérica. Le faltó un voto para ser el segundo en ser elegido por unanimidad, al ser incluido en 396 de las 397 papeletas. El panameño Mariano Rivera, su ex compañero de los Yanquis y excelso cerrador, sigue siendo el único que entró unánime.

Pieza fundamente de cinco equipos que ganaron la Serie Mundial, Jeter militó con los Yanquis durante toda su carrera, entre 1995-2014 — dos décadas en la Gran Manzana, el referente de una histórica franquicia.

“La cosa más importante durante mi carrera, lo que yo quería, era que se me recordara como un yanqui. Solo eso", dijo. “Era el único equipo por el cual quería jugar desde que tengo memoria. Y cuando te abocas a tu carrera, pues uno empieza a pensar en el legado. Va más allá de lo hecho en el terreno. Es el legado que dejas fuera del mismo".

Donald Fehr, director ejecutivo de la Asociación de Peloteros de las Grandes Ligas entre 1983-2009 y ahora con la misma función en la liga de hockey, aceptará la placa de Miller y hablará en su nombre. Miller contrató a Fehr como abogado del gremio en 1977.

“Al final de cuentas se valora cómo se construyó nuestra casa", dijo Tony Clark, el actual director ejecutivo del sindicato. “En otras palabras, cómo él construyó nuestra casa, nuestra asociación, nuestro sindicato. Para que la casa resista el paso del tiempo, se tenía que construir con cimientos fuertes”.

El redactor Jake Seiner en Nueva York colaboró con este despacho.