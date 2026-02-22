Fin de semana tranquilo en las taquillas: "GOAT" supera por poco a "Wuthering Heights"

Compartir en:









Esta imagen publicada por Sony Pictures muestra al personaje Will, con la voz de Caleb McLaughlin, en una escena de la película animada "GOAT". (Columbia Pictures y Sony Picture Animation vía AP) AP

“GOAT”, de Sony Pictures Animation, recaudó 17 millones de dólares, mientras que “Wuthering Heights”, de Warner Bros., obtuvo 14,2 millones, según estimaciones de los estudios publicadas el domingo. Ambas películas están en su segundo fin de semana de estreno.

En general, fue un fin de semana tranquilo en los cines de Estados Unidos, ya que todos los estrenos abrieron con menos de 10 millones de dólares. Esos resultados se aplicaron a la secuela de temática religiosa “I Can Only Imagine 2”, la comedia negra de Glen Powell “How to Make a Killing” y la película de terror “Psycho Killer”, que actualmente tiene una calificación de 0% en Rotten Tomatoes.

Un punto brillante en los cines fue el documental inmersivo de Baz Luhrmann “EPiC: Elvis Presley in Concert”, que recaudó 3,3 millones de dólares en solo 325 salas en su estreno limitado en IMAX. Esa película se expande a distribución nacional el 27 de febrero.

“Estos fines de semana algo más lentos pueden ser un terreno de oportunidades”, opinó Paul Dergarabedian, responsable de tendencias del mercado en Comscore.

“GOAT” bajó un moderado 38% en su segundo fin de semana en salas, algo que el estudio atribuyó al boca a boca positivo. La película, producida por Stephen Curry, sobre una pequeña cabra con grandes sueños deportivos (con la voz de Caleb McLaughlin, de “Stranger Things”) ha recaudado más de 58,3 millones de dólares. A nivel mundial, su total acumulado asciende a 102,3 millones.

“Wuthering Heights”, protagonizada por Margot Robbie y Jacob Elordi como la desdichada pareja Catherine y Heathcliff, cayó 57% respecto a su estreno el fin de semana pasado, lo que llevó su total doméstico a 60 millones de dólares. En el mercado internacional sumó otros 26,3 millones, elevando su total global a 151,7 millones frente a un presupuesto de producción de 80 millones. El principal mercado internacional de la película sigue siendo el Reino Unido, donde por sí sola ha recaudado 22,5 millones.

El tercer lugar del fin de semana fue para “I Can Only Imagine 2”, de Lionsgate y Kingdom Story, continuación de la película de 2018 con Dennis Quaid que recaudó 86 millones de dólares con un presupuesto de 7 millones. La secuela debutó con 8 millones, muy lejos del arranque de 17 millones de la primera, aunque estuvo en línea con las expectativas. Eso sí, obtuvo una rara calificación A+ en CinemaScore. A continuación, la lista de las películas más taquilleras en los cines de Norteamérica, según Comscore: 1. “GOAT”, 17 millones de dólares 2. “Wuthering Heights”, 14,2 millones 3. “I Can Only Imagine 2”, 8 millones 4. “Crime 101”, 5,8 millones 5. “Send Help”, 4,5 millones 6. “How to Make a Killing”, 3,6 millones 7. “EPiC: Elvis Presley in Concert”, 3,3 millones 8. “Solo Mio”, 2,6 millones 9. “Zootopia 2”, 2,3 millones 10. “Avatar: Fire and Ash”, 1,8 millones de dólares ________ Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa. FUENTE: AP