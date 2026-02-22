americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Fin de semana tranquilo en las taquillas: "GOAT" supera por poco a "Wuthering Heights"

Fue una batalla entre las películas que se mantienen en cartelera en la taquilla norteamericana este fin de semana, ya que la familiar “GOAT” superó por poco al drama romántico “Wuthering Heights” (“Cumbres borrascosas”).

Esta imagen publicada por Sony Pictures muestra al personaje Will, con la voz de Caleb McLaughlin, en una escena de la película animada GOAT. (Columbia Pictures y Sony Picture Animation vía AP)
Esta imagen publicada por Sony Pictures muestra al personaje Will, con la voz de Caleb McLaughlin, en una escena de la película animada "GOAT". (Columbia Pictures y Sony Picture Animation vía AP) AP

“GOAT”, de Sony Pictures Animation, recaudó 17 millones de dólares, mientras que “Wuthering Heights”, de Warner Bros., obtuvo 14,2 millones, según estimaciones de los estudios publicadas el domingo. Ambas películas están en su segundo fin de semana de estreno.

En general, fue un fin de semana tranquilo en los cines de Estados Unidos, ya que todos los estrenos abrieron con menos de 10 millones de dólares. Esos resultados se aplicaron a la secuela de temática religiosa “I Can Only Imagine 2”, la comedia negra de Glen Powell “How to Make a Killing” y la película de terror “Psycho Killer”, que actualmente tiene una calificación de 0% en Rotten Tomatoes.

Un punto brillante en los cines fue el documental inmersivo de Baz Luhrmann “EPiC: Elvis Presley in Concert”, que recaudó 3,3 millones de dólares en solo 325 salas en su estreno limitado en IMAX. Esa película se expande a distribución nacional el 27 de febrero.

“Estos fines de semana algo más lentos pueden ser un terreno de oportunidades”, opinó Paul Dergarabedian, responsable de tendencias del mercado en Comscore.

“GOAT” bajó un moderado 38% en su segundo fin de semana en salas, algo que el estudio atribuyó al boca a boca positivo. La película, producida por Stephen Curry, sobre una pequeña cabra con grandes sueños deportivos (con la voz de Caleb McLaughlin, de “Stranger Things”) ha recaudado más de 58,3 millones de dólares. A nivel mundial, su total acumulado asciende a 102,3 millones.

“Wuthering Heights”, protagonizada por Margot Robbie y Jacob Elordi como la desdichada pareja Catherine y Heathcliff, cayó 57% respecto a su estreno el fin de semana pasado, lo que llevó su total doméstico a 60 millones de dólares. En el mercado internacional sumó otros 26,3 millones, elevando su total global a 151,7 millones frente a un presupuesto de producción de 80 millones. El principal mercado internacional de la película sigue siendo el Reino Unido, donde por sí sola ha recaudado 22,5 millones.

El tercer lugar del fin de semana fue para “I Can Only Imagine 2”, de Lionsgate y Kingdom Story, continuación de la película de 2018 con Dennis Quaid que recaudó 86 millones de dólares con un presupuesto de 7 millones. La secuela debutó con 8 millones, muy lejos del arranque de 17 millones de la primera, aunque estuvo en línea con las expectativas. Eso sí, obtuvo una rara calificación A+ en CinemaScore.

A continuación, la lista de las películas más taquilleras en los cines de Norteamérica, según Comscore:

1. “GOAT”, 17 millones de dólares

2. “Wuthering Heights”, 14,2 millones

3. “I Can Only Imagine 2”, 8 millones

4. “Crime 101”, 5,8 millones

5. “Send Help”, 4,5 millones

6. “How to Make a Killing”, 3,6 millones

7. “EPiC: Elvis Presley in Concert”, 3,3 millones

8. “Solo Mio”, 2,6 millones

9. “Zootopia 2”, 2,3 millones

10. “Avatar: Fire and Ash”, 1,8 millones de dólares

________

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
ARCHIVO - La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, a la derecha, estrecha la mano de la funcionaria de la Administración de Seguridad en el Transporte Monica Degro en una conferencia de prensa en el aeropuerto Harry Reid, el 22 de noviembre de 2025, en Las Vegas. (AP Foto/Ronda Churchill, Archivo)

Seguridad Nacional suspende los programas de seguridad aeroportuaria TSA PreCheck y Global Entry

ARCHIVO – La sede de la Corte Suprema de Estados Unidos, el 6 de febrero de 2026, en Washington. (AP Foto/Rahmat Gul, Archivo)

Corte Suprema de EEUU anula aranceles de Trump y sacude su agenda económica

ARCHIVO – El príncipe Andrés sale de la catedral de St. Giles tras la llegada del féretro con los restos de su madre, la reina Isabel, en Edimburgo, Escocia, el 12 de septiembre de 2022. (AP Foto/Petr David Josek, Archivo)

Policía británica detiene al expríncipe Andrés por presunta conducta indebida en cargo público

El buque estadounidense USS Truxtun en el Estrecho de Bósforo vía al Mar Negro en Estambul, Turquía, el 7 de marzo del 2014. (AP foto/Emrah Gurel)

Dos buques de la Marina de EEUU chocan en el Caribe, dejando heridos dos militares

Destacados del día

La hija de la jefa de GAESA de ejecutiva en el Puerto del Mariel a alto cargo en Panamá

La hija de la jefa de GAESA de ejecutiva en el Puerto del Mariel a alto cargo en Panamá

ARCHIVO - El ministro venezolano de Petróleo, Tareck El Aissami, llega al museo militar 4F donde está enterrado el fallecido presidente Hugo Chávez, durante las actividades que conmemoran el décimo aniversario de la muerte de Chávez, en Caracas, Venezuela, el 15 de marzo de 2023. El gobierno de Venezuela anunció el 9 de abril 2024, el arresto de El Aissami por presuntas acusaciones de corrupción, aproximadamente un año después de su renuncia. (AP Foto/Matías Delacroix, Archivo)

EEUU da por "capturado" a Tareck El Aissami en registros del ICE mientras está detenido en Venezuela

El presidente Donald Trump anuncia nuevos aranceles a varios países durante un evento en la Rosaleda de la Casa Blanca, el 2 de abril de 2025, en Washington. (AP Foto/Mark Schiefelbein, Archivo)

Trump eleva arancel global de EEUU al 15% tras fallo del Supremo y sacude comercio mundial

ARCHIVO - La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, a la derecha, estrecha la mano de la funcionaria de la Administración de Seguridad en el Transporte Monica Degro en una conferencia de prensa en el aeropuerto Harry Reid, el 22 de noviembre de 2025, en Las Vegas. (AP Foto/Ronda Churchill, Archivo)

Seguridad Nacional suspende los programas de seguridad aeroportuaria TSA PreCheck y Global Entry

Cuba pierde influencia TOTAL en Venezuela: La Habana retira asesores militares y de inteligencia

Cuba pierde influencia TOTAL en Venezuela: La Habana retira asesores militares y de inteligencia

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter