Filis incorporan al derecho Keller con contrato de 22 millones y 2 años, según fuente de AP

Los Filis de Filadelfia añadieron a Brad Keller a su cuerpo de lanzadores el miércoles, mediante un contrato de dos años y 22 millones de dólares con el lanzador derecho, informó a The Associated Press una persona familiarizada con el acuerdo.

ARCHIVO - Brad Keller, cerrador de los Cachorros de Chicago, festeja tras el triunfo ante los Piratas de Pittsburgh, el 16 de agosto de 2025 (AP Foto/Paul Beaty, archivo)
ARCHIVO - Brad Keller, cerrador de los Cachorros de Chicago, festeja tras el triunfo ante los Piratas de Pittsburgh, el 16 de agosto de 2025 (AP Foto/Paul Beaty, archivo) AP

La persona habló bajo condición de anonimato porque el convenio estaba pendiente de un examen médico exitoso.

Keller viene de una temporada excelente con los Cachorros de Chicago, donde logró un récord de 4-2 con una efectividad de 2.07, la mejor de su carrera, en 68 apariciones. Ponchó a 75 en 69 entradas y dos tercios.

A sus 30 años, Keller trabajó desde el bullpen este año, pero también acumula 117 aperturas en su carrera. El venezolano Ranger Suárez, un miembro clave de la rotación de Filadelfia esta temporada, es agente libre.

La garantía de Keller coincide con el acuerdo de dos años y 22 millones de dólares que Luke Weaver firmó el miércoles con los Mets de Nueva York, también sujeto a un examen físico exitoso.

Filadelfia ganó la División Este de la Liga Nacional este año por segunda temporada consecutiva. Fue eliminado por los Dodgers de Los Ángeles en una serie divisional de cuatro juegos.

Los Filis respondieron una de las grandes dudas para la próxima campaña al firmar de nuevo a Kyle Schwarber con un contrato de cinco años y 150 millones de dólares. Se espera que el cubano Adolis García juegue en el jardín derecho para el equipo después de finalizar un contrato de un año y 10 millones el martes.

El veterano receptor de los Filis, J.T. Realmuto, sigue siendo agente libre, al igual que Suárez y el jardinero Harrison Bader.

Keller fue una selección de octava ronda por Arizona en el draft amateur de 2013. Hizo su debut en las Grandes Ligas con Kansas City en 2018, logrando un récord de 9-6 con una efectividad de 3.08 en 20 aperturas y 21 apariciones como relevista.

Keller tiene un récord de 42-59 con una efectividad de 4.14 y cinco salvamentos en 234 juegos de su carrera. Ha jugado también para Boston y los Medias Blancas.

AP MLB: https://apnews.com/MLB

FUENTE: AP

