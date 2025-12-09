americateve

Filis extienden contrato del mánager Rob Thomson un año más hasta el 2027

FILADELFIA (AP) — Los Filis de Filadelfia acordaron una extensión de contrato por un año para la temporada 2027 con el mánager Rob Thomson tras conducirle a los playoffs en cuatro campañas consecutivas.

Rob Thomson, mánager de los Filis de Filadefia, habla en conferencia de prensa durante las reuniones de invierno de las Grandes Ligas el martes 9 de diciembre del 2025. (AP Foto/John Raoux) AP

Thomson, de 62 años, llevó a los Filis a la Serie Mundial de 2022 y a la Serie de Campeonato de la Liga Nacional de 2023, y los títulos de la División Este de la Liga Nacional de 2024 y 2025. Los Filis fueron eliminados en cuatro juegos por los Dodgers de Los Ángeles, campeones de la Serie Mundial, en la serie divisional de la Liga Nacional.

Thomson ha guiado a los Filis al segundo mayor número de victorias (346) y al segundo mejor porcentaje de victorias (.580) entre todos los equipos de MLB, solo detrás de los Dodgers (368 victorias, .616).

Reemplazó a Joe Girardi como manager de Filadelfia el 3 de junio de 2022, pero Thomson ha estado con el club desde la temporada de 2018, cuando fue contratado por primera vez como coach de banca bajo el ex manager Gabe Kapler.

Pasó 28 años como miembro de la organización de los Yankees de Nueva York (1990-2017), incluyendo 10 temporadas en el cuerpo técnico como coach de banca (2008, 2015-17) y coach de tercera base (2009-14).

Thomson se convirtió en solo el cuarto manager en la historia de MLB en llegar a la postemporada en cada una de las primeras cuatro temporadas completas al comenzar una carrera como manager. Se unió a Dave Roberts, Aaron Boone y Mike Matheny como los únicos pilotos en lograr esta hazaña.

También se convirtió en el tercer manager en la historia de los Filis en ganar títulos divisionales consecutivos, uniéndose a Charlie Manuel y Danny Ozark.

