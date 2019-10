Filis contratan a Joe Girardi como su nuevo manager

Associated Press

“Me entusiasma este nuevo capítulo en mi carrera”, dijo Girardi en un comunicado. “Los Filis tienen un fuerte compromiso de triunfo desde los dueños, a la gerencia, a los jugadores y los aficionados. Es algo que he visto de cerca durante los últimos 30 años de mi carrera en el béisbol. Jugué en contra de grandes peloteros de los Filis de inicios de la década de 1990, desde Dutch Daulton a John Kruk y Dave Hollins, y he manejado en contra de ellos durante su increíble racha de 2008 a 2011. No puedo estar más feliz de que ahora mi nombre quede asociado con esta gran franquicia.