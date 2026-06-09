Filipinas protesta por estructura flotante de China en mar disputado

Un helicóptero militar chino vuela cerca de una aeronave filipina en el banco de arena Scarborough el 18 de febrero del 2025. (AP foto/Joeal Calupitan) AP

El Departamento de Asuntos Exteriores señaló, sin dar más detalles, que presentó una protesta por la más reciente acción china en el banco de arena Scarborough, que fue detectada por las fuerzas armadas filipinas y la guardia costera.

China desestimó la preocupación de Manila y reiteró que tiene una “soberanía indiscutible” sobre el banco de arena y las aguas adyacentes, sin responder ni ofrecer detalles a funcionarios filipinos.

“Cualquier actividad que China lleve a cabo en la isla Huangyan, incluida la investigación científica, constituye los derechos legítimos de un Estado soberano”, declaró en Beijing el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores, Lin Jian.

“China insta a la parte filipina a cesar las infracciones y provocaciones marítimas y a dejar de exagerar el asunto”, agregó.

China desplegó barcos para vigilar Scarborough en 2012, tras semanas de un tenso enfrentamiento con embarcaciones filipinas, lo que llevó a Manila a someter sus disputas con Beijing a un arbitraje internacional, que Filipinas ganó en gran medida.

Al citar la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar de 1982, el fallo arbitral de 2016 invalidó las reclamaciones de China sobre prácticamente todo el mar de China Meridional.

China, sin embargo, se negó a participar en el arbitraje iniciado por Filipinas y calificó el fallo de farsa, al afirmar que fue urdido por Estados Unidos junto con Filipinas.

Hace más de una década, China comenzó a transformar arrecifes disputados y deshabitados en lo que hoy son bases insulares protegidas por misiles —incluidas tres con pistas de aterrizaje de uso militar— en el archipiélago de las Spratly, una zona intensamente disputada en el Mar de China Meridional.

A mediados de la década de 1990, fuerzas chinas se apoderaron de una de las siete zonas, el arrecife Mischief, al levantar pequeñas chozas sobre pilotes y sostener que servirían como refugios para pescadores en alta mar.

Filipinas protestó enérgicamente la toma de Mischief por parte de China, al señalar que el área se encuentra dentro de su zona económica exclusiva reconocida internacionalmente.

El jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Filipinas, el general Romeo Brawner, manifestó que el ejército filipino no permitirá que China convierta Scarborough en otra base insular.

“No permitiremos que vuelva a ocurrir un incidente como el de antes, en el que se construyó una pequeña estructura y, más adelante, creció hasta convertirse en una isla artificial”, indicó Brawner.

Vietnam, Malasia, Brunei y Taiwán también reclaman el Mar de China Meridional, pero los choques territoriales se han intensificado especialmente entre China y Filipinas en los últimos años.

Estados Unidos ha advertido reiteradamente que está obligado a defender a Filipinas, su aliado más antiguo por tratado en Asia, si fuerzas, barcos y aeronaves filipinos son objeto de un ataque armado, incluso en aguas en disputa.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP