americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Filipinas dice que 3 pescadores resultaron heridos por cañones de agua chinos en atolón disputado

MANILA, Filipinas (AP) — Barcos de la Guardia Costera de China utilizaron potentes cañones de agua y maniobras de bloqueo contra 20 pesqueros filipinos cerca de un disputado atolón en el mar de China Meridional, e hirieron a tres filipinos y causaron daños en dos embarcaciones en un incidente que puso en peligro sus vidas, reportó el sábado la Guardia Costera de Filipinas.

En esta imagen, distribuida por la Guardia Costera de Filipinas, personal de la agencia trata a un pescador herido en su embarcación en el disputado mar de China Meridional, el 13 de diciembre de 2025.(Guardia Costera de Filipinas vía AP)
En esta imagen, distribuida por la Guardia Costera de Filipinas, personal de la agencia trata a un pescador herido en su embarcación en el disputado mar de China Meridional, el 13 de diciembre de 2025.(Guardia Costera de Filipinas vía AP) AP

Guardacostas chinos a bordo de botes de goma más pequeños cortaron deliberadamente las amarras de varios de los barcos filipinos el viernes por la tarde cerca del banco de arena de Sabina, “poniendo en peligro las embarcaciones y sus tripulaciones en medio de fuertes corrientes y gran oleaje”, señalaron las autoridades.

Las autoridades chinas no realizaron comentarios acerca del último episodio de las disputas territoriales no resueltas en el mar de China Meridional, pero se han comprometido a defender la zona que reclama a toda costa.

Beijing reclama casi en su totalidad el mar de China Meridional, una ruta clave para el comercio global, a pesar de un fallo de arbitraje de 2016 que declaró inválida su amplia reclamación basándose en la Convención de Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar de 1982. China calificó el fallo como una farsa y continúa desafiándolo.

Manila movilizó dos barcos de la Guardia Costera para ayudar a los filipinos cerca de Sabina, pero se toparon con peligrosas maniobras de bloqueo por parte de los guardacostas chinos. Una de las embarcaciones chinas se acercó a poco más de 35 yardas (105 pies) de una de las filipinas durante la noche, dijo el vocero de los guardacostas filipinos, el comodoro Jay Tarriela, en una conferencia de prensa online.

"La guardia costera china ahora está apuntando a pescadores de a pie, civiles comunes y están poniendo en peligro las vidas de los pescadores filipinos", indicó Tarriela.

"A pesar de estas interferencias no profesionales e ilegales, la guardia costera filipina logró llegar a los pescadores esta mañana y proporcionó atención médica inmediata a los heridos, además de suministros esenciales", apuntó el sábado la guardia costera filipina, sugiriendo que las tensiones se habían calmado.

Las autoridades filipinas instaron a las chinas a "a adherirse a los estándares de conducta reconocidos internacionalmente, priorizando la preservación de la vida en el mar por encima de pretensiones de aplicación de la ley que ponen en peligro la vida de pescadores inocentes".

Estados Unidos no tiene reclamos en el mar de China Meridional, pero ha advertido repetidamente que está obligado a defender a Filipinas, su aliado más antiguo en Asia, si las fuerzas de Manila, incluido el personal de la guardia costera, barcos y aviones, son atacados, incluso en las aguas disputadas.

Vietnam, Malasia, Brunéi y Taiwán también están implicados en las disputas territoriales, consideradas durante mucho tiempo un punto de tensión en Asia.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
Kilmar Ábrego García con partidarios en una manifestación frente a una sede del ICE en Baltimore, Maryland, el 25 de agosto del 2025. (AP foto/Stephanie Scarbrough)

Jueza federal ordena la libertad inmediata de Kilmar Ábrego García

Miembros de la Guardia Nacional de California en Los Ángeles el 17 de junio del 2025. (AP foto/Damian Dovarganes)

Juez ordena a Trump cesar despliegue de Guardia Nacional de California en Los Ángeles

La alcaldesa electa de Miami, la demócrata Eileen Higgins, celebra después de ganar los comicios, el martes 9 de diciembre de 2025, en Miami. (AP Foto/Lynne Sladky)

La Demócrata Eileen Higgins gana la alcaldía de Miami por primera vez en casi 30 años

Por Redacción América Noticias Miami
La líder opositora venezolana María Corina Machado con tarjetas de votación en una protesta contra la reelección del presidente Nicolás Maduro en Caracas, el 28 de agosto del 2024. (AP foto/Ariana Cubillos)

Cancelan conferencia de líder opositora venezolana en víspera de ceremonia del Nobel

Destacados del día

Administración TRUMP elimina el parole de reunificación familiar para cubanos: permisos vencerán en enero de 2026

Administración TRUMP elimina el parole de reunificación familiar para cubanos: permisos vencerán en enero de 2026

Escándalo: Arrestan a directivos de Plus Ultra, la aerolínea que transporta a Díaz-Canel y opera vuelos para Cuba

Escándalo: Arrestan a directivos de Plus Ultra, la aerolínea que transporta a Díaz-Canel y opera vuelos para Cuba

Cuba legaliza el dólar puertas adentro: nuevo sistema estatal de divisas abre paso a una dolarización parcial del país

Cuba legaliza el dólar puertas adentro: nuevo sistema estatal de divisas abre paso a una dolarización parcial del país

MIAMI: Arrestan a cubano por colocar un AirTag en el auto de su exnovia

MIAMI: Arrestan a cubano por colocar un AirTag en el auto de su exnovia

Caos en el Malecón: Fuerte choque frente a la Embajada de EE.UU. deja varios heridos, incluida una niña

Caos en el Malecón: Fuerte choque frente a la Embajada de EE.UU. deja varios heridos, incluida una niña

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter