Filipinas alarmada por intercambios con China sobre disputa territorial

Un helicóptero militar chino vuela cerca de una aeronave del gobierno de Filipinas sobre el banco de Scarborough, el 18 de febrero de 2025.

El Departamento de Asuntos Exteriores en Manila dijo, sin dar más detalles, que “hizo firmes representaciones al embajador chino y a la embajada de China transmitiendo serias preocupaciones por la escalada de intercambios públicos”.

Advirtió que los intercambios contundentes y de represalia con Beijing podrían “desviar innecesariamente el espacio diplomático necesario para gestionar las tensiones en el ámbito marítimo”, pero, no obstante, expresó su apoyo a los funcionarios filipinos, incluidos algunos senadores, que han defendido los intereses territoriales de su país en el mar del sur de China.

El Ministerio de Asuntos Exteriores en Beijing dijo la semana pasada que convocó al embajador filipino Jaime FlorCruz para protestar por las declaraciones del portavoz de la guardia costera filipina, el comodoro Jay Tarriela, uno de los críticos más vocales de las acciones cada vez más asertivas de China en las aguas en disputa.

China reclama prácticamente toda la vía fluvial, una ruta clave del comercio global, a pesar de un fallo de arbitraje de 2016 que invalidó las amplias reclamaciones de Beijing basadas en la Convención de Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar de 1982. Beijing no participó en el arbitraje, que fue iniciado por Filipinas en 2013 tras una confrontación territorial, y continúa desafiando la decisión.

Vietnam, Malasia, Brunei y Taiwán también han estado involucrados en los enfrentamientos territoriales.

Las confrontaciones en alta mar entre China y Filipinas han aumentado, particularmente en los últimos años. A diferencia de otros reclamantes, el gobierno filipino ha condenado abiertamente las crecientes acciones asertivas de China en las aguas en disputa y ha publicado videos e imágenes del uso de potentes cañones de agua y maniobras de bloqueo peligrosas por parte de las fuerzas chinas.

“Reiteramos nuestras declaraciones anteriores afirmando el apoyo a nuestros funcionarios para que desempeñen sus deberes legales en defensa de la soberanía, los derechos soberanos y la jurisdicción de Filipinas”, dijo la cancillería filipina. “Sus opiniones, así como las de voces en desacuerdo, son una parte ineludible de la robusta pluralidad de ideas que animan nuestra sociedad democrática”.

La embajada de China ha protestado por las declaraciones de Tarriela, quien, según dijo, ha “persistido en exagerar los problemas marítimos, confundir el bien y el mal, tergiversar los hechos, incitar a la confrontación, engañar a la opinión pública, socavar los intereses y la dignidad nacionales de China, impactar la confianza mutua”.

“Rechazo firmemente sus opiniones ignorantes y arrogantes”, dijo el portavoz adjunto de la embajada china, Guo Wei, sobre Tarriela en una declaración reciente.

Tarriela respondió reprendiendo a Guo Wei en una publicación en redes sociales.

“Estoy empezando a pensar que disfrutas usar las redes sociales aquí en Filipinas porque no tienes tal libertad en tu país”, escribió.

La senadora filipina Risa Hontiveros dijo el lunes que los diplomáticos chinos han violado la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas cuando censuraron públicamente e intentaron restringir las opiniones y críticas de los funcionarios filipinos en su propio país.

Hontiveros también dijo que la embajada de China era “un mal invitado” en Filipinas.

En una crítica a Hontiveros, la misión diplomática china en Manila dijo recientemente que no tiene intención de silenciar a nadie en el país, pero respondería a cualquier intento de “difamar” a China y sus líderes.

“¿Realmente estás defendiendo el interés de Filipinas y los filipinos? ¿O simplemente estás persiguiendo tus propios beneficios políticos?”, preguntó la embajada de China a Hontiveros, quien ha sido vista como una posible contendiente en las elecciones presidenciales y vicepresidenciales de 2028.

