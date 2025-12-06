americateve

Filipinas acusa a China de lanzar bengalas a su avión patrulla en el mar de China Meridional

MANILA, Filipinas (AP) — Fuerzas chinas dispararon tres bengalas desde una isla hacia un avión filipino que realizaba un patrullaje de rutina el sábado en el disputado mar de China Meridional, pero el incidente no causó ningún problema y la aeronave continuó con su misión de vigilancia, informó la guardia costera de Filipinas.

Hasta el momento, se ignora a qué distancia del avión Cessna Grand Caravan de la oficina de pesca de Filipinas estaban las bengalas que, según autoridades filipinas, fueron disparadas desde el arrecife Subi, ocupado por China.

Hasta el momento, las autoridades chinas no han comentado sobre el incidente. Beijing ha reclamado prácticamente todo el mar de China Meridional, una ruta comercial global clave, y ha jurado defender firmemente su soberanía. Las fuerzas chinas han disparado bengalas desde sus islas ocupadas y desde sus aviones como advertencia para que los aviones extranjeros se alejen de lo que llaman su espacio aéreo en las aguas disputadas.

“La aeronave de la Oficina de Pesca y Recursos Acuáticos grabó imágenes de video de tres bengalas disparadas desde el arrecife hacia la aeronave durante su sobrevuelo legal”, afirmó la guardia costera de Filipinas, que realizó el vuelo de vigilancia del sábado con la agencia de pesca.

“Estos vuelos tienen como objetivo monitorear el entorno marino, evaluar el estado de los recursos pesqueros y garantizar la seguridad y el bienestar de los pescadores filipinos en el mar de Filipinas Occidental”, señaló la guardia costera, utilizando el nombre filipino para la extensión del mar de China Meridional que Manila reclama.

El avión de patrulla filipino avistó un barco hospital chino, dos barcos de la guardia costera china y 29 barcos presuntamente pertenecientes a milicias anclados en las aguas frente a Subi, informó la guardia costera de Filipinas.

Subi es uno de los siete arrecifes disputados y mayormente sumergidos que China convirtió hace más de una década en lo que ahora son bases insulares en las Spratlys, la región más disputada del mar de China Meridional. Las islas artificiales están protegidas por un sistema de misiles y tres de ellas tienen pistas de aterrizaje de grado militar, según funcionarios de seguridad de Estados Unidos y Filipinas.

Además de Subi, el avión de patrulla filipino voló cerca de otras seis islas, arrecifes y atolones disputados, entre ellos, Sabina, un bajío deshabitado en disputa, donde monitoreó un barco de la marina china. “Este buque emitió repetidamente desafíos por radio contra la aeronave de la Oficina de Pesca y Recursos Acuáticos mientras volaba dentro de los derechos soberanos de Filipinas”, dijo la guardia costera del país.

“Todo seguro y misión cumplida”, dijo Jay Tarriela, de la guardia costera de Filipinas, sobre el vuelo de vigilancia del sábado.

Estados Unidos no tiene reclamos territoriales en el paso marítimo, pero ha patrullado las aguas durante décadas y ha advertido repetidamente que está obligado a defender a Filipinas, su aliado más antiguo por tratado en Asia, si las fuerzas filipinas son atacadas, incluso en el mar de China Meridional.

Vietnam, Malasia, Brunéi y Taiwán también han participado en las prolongadas disputas por las aguas, ricas en recursos.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

