FIIFA confirma que el primer Mundial de Clubes Femenino se jugará en enero de 2028

DOHA, Qatar (AP) — El primer Mundial de Clubes femenino se llevará a cabo en enero de 2028, anunció la FIFA el miércoles.

Alexia Putellas del Barcelona escapa con el balón ante Wieke Kaptein y Lucy Bronze (derecha) de Chelesea en la Liga de Campeones femenina, el 20 de noviembre de 2025. (AP Foto/Kin Cheung)
Alexia Putellas del Barcelona escapa con el balón ante Wieke Kaptein y Lucy Bronze (derecha) de Chelesea en la Liga de Campeones femenina, el 20 de noviembre de 2025. (AP Foto/Kin Cheung)

No se ha confirmado la nación anfitriona, pero el torneo —del 5 al 30 de enero— probablemente se realizará en un país con un clima cálido en esa época del año.

En marzo, la FIFA confirmó los planes para un Mundial de Clubes de 16 equipos, siguiendo el modelo del ampliado Mundial de Clubes masculino, que se celebró en Estados Unidos el pasado verano boreal.

El organismo rector del fútbol mundial aprobó las fechas en una reunión de su consejo en Doha, Catar.

Los horarios significan que el torneo coincidiría con las temporadas de las principales ligas domésticas europeas, como la Superliga Femenina en Inglaterra, pero no con la Liga de Campeones Femenina, que toma un descanso durante enero. La NWSL de Estados Unidos estaría en su temporada baja.

La competición contará con cuatro grupos de cuatro equipos y luego una fase de eliminación directa a partir de los cuartos de final.

También habrá una fase de "play-in" de seis equipos en la que tres avanzarán a la competición propiamente dicha.

Europa tendrá garantizados cinco equipos en el torneo, mientras que Asia, África, CONCACAF y Sudamérica tendrán dos cada uno.

Las cinco confederaciones, así como Oceanía, conformarán los seis participantes en la fase de "play-in".

___

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

