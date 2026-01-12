americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

FIFA refuerza lazos con la industria de apuestas con acuerdo que incluye transmisión de partidos

ZURICH (AP) — FIFA profundizó sus lazos comerciales con la industria de las apuestas el lunes mediante un acuerdo de cuatro años que permitirá a algunos operadores de apuestas transmitir en vivo los partidos de la Copa del Mundo este año.

ARCHIVO - El argentino Lionel Messi levanta el trofeo tras ganar la final de la Copa del Mundo entre Argentina y Francia en el Estadio de Lusail en Lusail, Qatar, el 18 de diciembre de 2022. (AP Photo/Martin Meissner, Archivo)
ARCHIVO - El argentino Lionel Messi levanta el trofeo tras ganar la final de la Copa del Mundo entre Argentina y Francia en el Estadio de Lusail en Lusail, Qatar, el 18 de diciembre de 2022. (AP Photo/Martin Meissner, Archivo) AP

El acuerdo con el proveedor de datos Stats Perform —con marcas que incluyen al especialista en estadísticas de fútbol Opta— se extiende hasta 2029 para la mayoría de las competiciones de FIFA "para distribuir datos oficiales de apuestas y transmisiones en vivo" a los titulares de cuentas.

"También otorga derechos exclusivos de apuestas para miles de partidos por temporada en las competiciones de las Asociaciones Miembro de FIFA impulsadas por FIFA+", afirmó el organismo de fútbol, sin mencionar el valor del acuerdo.

El sitio web FIFA+ —que muestra partidos de algunas competiciones de FIFA y ligas de menor rango, además de resúmenes de gran parte del archivo de la Copa del Mundo— ahora se ha asociado con la red de streaming DAZN, respaldada por Arabia Saudí.

Las asociaciones comerciales de FIFA con la industria de las apuestas se dan a pesar de que su código de ética prohíbe formalmente a los jugadores, oficiales y agentes participar "ya sea directa o indirectamente, en apuestas, juegos de azar, loterías o eventos o transacciones similares relacionadas con partidos o competiciones de fútbol".

La asociación anterior de FIFA con las apuestas para la Copa del Mundo fue un acuerdo de patrocinio regional en Europa para la Copa del Mundo 2022 en Qatar.

Stats Perform, con sede en Chicago, dijo que distribuirá datos de apuestas de FIFA "a operadores de apuestas deportivas con licencia para modelado, comercio, liquidación y uso en tiempo real en el front-end".

Su subsidiaria Opta proporcionará a los clientes de la industria de las apuestas "estadísticas oficiales de jugadores, análisis, puntuaciones en vivo y rastreadores de partidos".

La Copa del Mundo masculina comienza el 11 de junio en Ciudad de México y verá a 48 equipos jugar 104 partidos en Estados Unidos, Canadá y México hasta el 19 de julio.

___

Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
El presidente Donald Trump elige a un reportero para hacerle una pregunta al vicepresidente J.D. Vance (izquierda) y al secretario de Estado Marco Rubio (derecha) durante una reunión con ejecutivos petroleros en la Sala Este de la Casa Blanca, el viernes 9 de enero de 2026, en Washington. (AP Foto/Alex Brandon)

Trump firma orden ejecutiva para proteger los ingresos por la venta de petróleo venezolano

Manifestantes se enfrentan a agentes federales en el exterior del edificio federal Obispo Henry Whipple, el 8 de enero de 2026, en Minneapolis, Minnesota. (AP Foto/Tom Baker)

Protestas contra ICE en EEUU tras tiroteos en Minneapolis y Portland, Oregón

El presidente de EEUU, Donald Trump, responde a preguntas de los medios de comunicación durante una reunión con ejecutivos petroleros en la Casa Blanca, en Washington, el viernes 9 de enero de 2026. (AP Foto/Alex Brandon)

Trump promete a empresas petroleras "completa seguridad" si invierten en Venezuela

La secretaria de Seguridad Nacional de EEUU, Kristi Noem, habla durante una conferencia de prensa el jueves 8 de enero de 2026 en Nueva York. (AP Foto/Yuki Iwamura)

Jueza de EEUU prevé bloquear intento de cerrar programa de reunificación familiar

Destacados del día

Díaz-Canel niega contactos con EEUU tras declaraciones de Trump: No existen conversaciones

Díaz-Canel niega contactos con EEUU tras declaraciones de Trump: "No existen conversaciones"

Choque en vivo en Univision: Lili Estefan y Fernando Carrillo se enfrentan por defender al chavismo

Choque en vivo en Univision: Lili Estefan y Fernando Carrillo se enfrentan por defender al chavismo

Funcionaria del régimen cubano dice que millones darían su vida para defender al poder en La Habana tras ultimátum de Trump

Funcionaria del régimen cubano dice que "millones darían su vida" para defender al poder en La Habana tras ultimátum de Trump

Trump lanza advertencia directa a Cuba: No habrá más petróleo ni dinero... ¡Cero! Hagan un trato antes de que sea demasiado tarde

Trump lanza advertencia directa a Cuba: "No habrá más petróleo ni dinero... ¡Cero! Hagan un trato antes de que sea demasiado tarde"

Trump respalda en redes idea de que Marco Rubio sea presidente de Cuba

Trump respalda en redes idea de que Marco Rubio sea "presidente de Cuba"

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter