FIFA aprueba que hinchas de Escocia usen los "sporrans" en el Mundial

GLASGOW, Escocia (AP) — Los aficionados de Escocia podrán llevar sus "kilts" con todo su esplendor habitual en el Mundial.

ARCHIVO - Hinchas escoceses usan faltas en las escalinatas de la Plaza de Trafalgar, el viernes 11 de noviembre de 2026, en Londres. (AP Foto/Kirsty Wigglesworth) AP

La Asociación Escocesa de Fútbol informó el miércoles The Associated Press que llegó a un acuerdo con la FIFA para que se permitan los “sporrans” —la tradicional bolsa de piel o cuero que se lleva al frente del “kilt”— en los partidos, pese a que contravienen los límites de seguridad para el ingreso a los estadios en Estados Unidos, que coorganiza el torneo que se disputará entre el 11 de junio y 19 de julio. México y Canadá también albergarán partidos.

Escocia quedó en el Grupo C junto a Brasil, Marruecos y Haití, con dos partidos en Boston y uno en Miami.

“La FIFA ha confirmado que se permitirá el ingreso de 'sporrans' a los estadios tras los procedimientos estándar de registro e inspección, y seguirá trabajando junto con la federación escocesa para instruir a su personal de día de partido mientras se preparan para recibir a los aficionados en Boston y Miami”, dijo el portavoz de la federación escocesa, Graeme Thewliss.

Las autoridades están restringiendo a los poseedores de entradas del Mundial a llevar únicamente bolsas transparentes, o bolsas pequeñas que son aproximadamente de la mitad del tamaño de un ‘sporran’ típico.

Esto estaba generando preocupación entre los aficionados escoceses, que temían que se les negara una parte esencial y decorativa del atuendo. Los “kilts”, que se asemejan a faldas hasta la rodilla, no tienen bolsillos, por lo que quien los viste lleva sus pertenencias personales en el “sporran” que los acompaña.

“El equipo de entradas y membresías de la federación escocesa mantiene un diálogo continuo con los anfitriones del torneo para garantizar que los aficionados de Escocia sean recibidos en las sedes de la misma manera en que lo han sido en todo el mundo”, señaló Thewliss.

Se espera que muchos aficionados de Escocia, conocidos colectivamente como el “Tartan Army”, viajen a Estados Unidos para su primer Mundial desde 1998.

