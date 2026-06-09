Fiesta para ver a los Knicks termina con 21 detenidos y 5 policías heridos

Aficionados de los Knicks de Nueva York festejan viendo el juego 3 de las Finales de la NBA entre los Knicks de Nueva York y los Spurs de San Antonio en el Bryant Park el lunes 8 de junio del 2026. (AP Foto/Ryan Murphy) AP

Las escenas alborotadas ocurrieron a unas pocas cuadras del Madison Square Garden, donde algunos aficionados se han reunido durante la histórica marcha del equipo en estos playoffs. Pero el área exterior del estadio estuvo en gran medida vetada al público el lunes como resultado de la asistencia del presidente Donald Trump al partido.

En su lugar, unas 7.000 personas se reunieron en el cercano Bryant Park para una fiesta organizada por la ciudad para ver el juego.

Aunque la reunión fue en gran medida tranquila, algunos aficionados bloquearon el tráfico y se negaron a dispersarse, y otros arrojaron objetos de vidrio o se pelearon en la calle, de acuerdo con la policía y con videos de los altercados.

En total, ocho personas fueron arrestadas —dos por agredir a un agente de policía— y a otras 13 se les emitieron citaciones para comparecer ante un tribunal penal. La policía indicó que cinco agentes resultaron heridos. El Departamento de Policía de Nueva York no proporcionó de inmediato información sobre la naturaleza de sus lesiones ni detalles sobre las personas arrestadas.

En un comunicado, el departamento señaló que “la multitud se volvió cada vez más alborotada, violenta y destructiva, y hubo muchos incidentes de conducta desordenada y peligrosa”.

Las personas “incurrieron en un comportamiento increíblemente imprudentes: hubo grandes peleas físicas y violentas que provocaron múltiples lesiones”, continuó el comunicado.

Un portavoz del alcalde Zohran Mamdani subrayó que la “abrumadora mayoría” de los aficionados vio el partido de manera pacífica.

“Pero las peleas y otros incidentes disruptivos —incluidas agresiones a agentes de policía— en varias partes de la ciudad son inaceptables y no se tolerarán”, añadió el portavoz, Sam Raskin.

El pívot de los Spurs Victor Wembanyama no se había enterado de que hubieran atacado a aficionados.

“Mi pensamiento, por supuesto, es que no podemos olvidar que es un juego”, manifestó Wembanyama. “Solo estamos jugando un partido ahí afuera. Estoy totalmente a favor de la pasión, pero con respeto mutuo. Es inaceptable”.

Ni la Alcaldía ni el Departamento de Policía de Nueva York confirmaron si se reanudará el evento previsto para ver el partido fuera del Madison Square Garden cuando los Knicks reciban a los Spurs el miércoles para el cuarto juego de la serie.

___

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP