10 años de prisión para manifestante que rompió la foto de Fidel Castro: "Lo han condenado como si hubiera matado a alguien"

“Yo siempre mantenía la esperanza, como madre, de que no fueran tantos años, y son ¡diez años! que va a estar lejos que no va a estar con su hijo. Lo han condenado como si hubiera matado a alguien y todo es mentira, todo es manipulado. Por eso duele tanto. Es que es injusto y ellos, el gobierno, la dictadura, lo saben. Están conscientes de su mentira. Van a acabar con la vida de mi hijo ¡10 años de su vida preso” por algo que no hizo”, lamentó la madre, Lisset Fonseca Rosales.